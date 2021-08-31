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Bakan Kurum'dan petrol sızıntısı açıklaması
Bakan Kurum'dan petrol sızıntısı açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında, "Uzaktan algılama sistemlerimiz, gözlem uçaklarımız ve İHA’larımızdan da... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T18:28+0300
2021-08-31T18:28+0300
türkiye
suriye
kktc
çevre ve şehircilik bakanlığı
petrol sızıntısı
murat kurum
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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suriye, kktc, çevre ve şehircilik bakanlığı, petrol sızıntısı, murat kurum

Bakan Kurum'dan petrol sızıntısı açıklaması

18:28 31.08.2021
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında, "Uzaktan algılama sistemlerimiz, gözlem uçaklarımız ve İHA’larımızdan da faydalanarak, petrolün bölgeye yayıldığı alanı tespit ettik. Bölgedeki kirliliği önlemek için Kuzey Kıbrıs makamlarıyla koordinasyon halinde temizlik çalışmalarını başlattık" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek, kirliliğin etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekiplerimizi yönlendirdik. Uzaktan algılama sistemlerimiz, gözlem uçaklarımız ve İHA’larımızdan da faydalanarak, petrolün bölgeye yayıldığı alanı tespit ettik. Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık"
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