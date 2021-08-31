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https://tr.sputniknews.com/20210831/bakirkoyde-2-6-eylulde-toplanti-gosteri-ve-yuruyus-gibi-etkinliklere-izin-verilmeyecek-1048481579.html
Bakırköy'de 2-6 Eylül'de toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklere izin verilmeyecek
Bakırköy'de 2-6 Eylül'de toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklere izin verilmeyecek
Bakırköy Kaymakamlığı, ilçe genelinde 2-6 Eylül'de her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi faaliyetlerin yasaklandığını... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T16:43+0300
2021-08-31T16:43+0300
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istanbul
türkiye
bakırköy
1 eylül dünya barış günü
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Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve bazı illegal yapılanmaların 5 Eylül'de toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlenmesi için faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi.Açıklamada, 1 Eylül'de ilçede düzenlenecek etkinliklere izin verileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
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istanbul, türkiye, bakırköy, 1 eylül dünya barış günü

Bakırköy'de 2-6 Eylül'de toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklere izin verilmeyecek

16:43 31.08.2021
© Sputnik / Sertaç KayarAra sokaklarda yasak manzaraları
Ara sokaklarda yasak manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Bakırköy Kaymakamlığı, ilçe genelinde 2-6 Eylül'de her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve bazı illegal yapılanmaların 5 Eylül'de toplantı, gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlenmesi için faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, 1 Eylül'de ilçede düzenlenecek etkinliklere izin verileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"Sonraki günlerde bu mahiyette yapılacak herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği bildirilmiş ise de sosyal medya ve çeşitli iletişim mecralarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı eylem çağrılarının devam ettiği görülmüştür. Kanuna aykırı eylem ve faaliyetlerle suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olaylar ve telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına engel olunarak, huzur ve güvenliğin, kamu düzeni ve kamu esenliğinin korunması amaçlarıyla Bakırköy ilçesi genelinde 2-6 Eylül tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi gibi faaliyetler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklanmıştır."
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