https://tr.sputniknews.com/20210831/barcelonada-sergio-busquets-ve-jordi-alba-maaslarini-indirdi-1048492113.html
Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T23:15+0300
2021-08-31T23:15+0300
2021-08-31T23:15+0300
yaşam
la liga
gerard pique
futbol
indirim
maaş
uefa şampiyonlar ligi
barcelona
futbolcu
sergio busquets
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Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, 'Ku' lakaplı Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı.Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.Bordo-mavililerin yaz dönemindeki transferi Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.Barcelona'da mevcut durumda en fazla maaşı Antoine Griezmann'ın (haftalık 689 bin euro, yıllık 35 milyon 830 bin euro) aldığı ileri sürülürken, Sergio Busquets (haftalık 314 bin 360 euro, yıllık 16 milyon 346 bin euro), Jordi Alba (haftalık 245 bin 920 euro, yıllık 12 milyon 787 bin euro) ve Gerard Pique'nin (haftalık 127 bin 600 euro, yıllık 6 milyon 635 bin euro) daha alt sıralarda olduğu iddia ediliyor.
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la liga, gerard pique, futbol, indirim, maaş, uefa şampiyonlar ligi, barcelona, futbolcu, sergio busquets, gönüllü, jordi alba, şampiyonlar ligi kupası
Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı.
Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.
Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, 'Ku' lakaplı Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı.
Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.
Bordo-mavililerin yaz dönemindeki transferi Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.
Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.
Barcelona'da mevcut durumda en fazla maaşı Antoine Griezmann'ın (haftalık 689 bin euro, yıllık 35 milyon 830 bin euro) aldığı ileri sürülürken, Sergio Busquets (haftalık 314 bin 360 euro, yıllık 16 milyon 346 bin euro), Jordi Alba (haftalık 245 bin 920 euro, yıllık 12 milyon 787 bin euro) ve Gerard Pique'nin (haftalık 127 bin 600 euro, yıllık 6 milyon 635 bin euro) daha alt sıralarda olduğu iddia ediliyor.