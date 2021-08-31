https://tr.sputniknews.com/20210831/barcelonada-sergio-busquets-ve-jordi-alba-maaslarini-indirdi-1048492113.html

Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi

Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T23:15+0300

2021-08-31T23:15+0300

2021-08-31T23:15+0300

yaşam

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sergio busquets

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Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, 'Ku' lakaplı Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı.Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.Bordo-mavililerin yaz dönemindeki transferi Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.Barcelona'da mevcut durumda en fazla maaşı Antoine Griezmann'ın (haftalık 689 bin euro, yıllık 35 milyon 830 bin euro) aldığı ileri sürülürken, Sergio Busquets (haftalık 314 bin 360 euro, yıllık 16 milyon 346 bin euro), Jordi Alba (haftalık 245 bin 920 euro, yıllık 12 milyon 787 bin euro) ve Gerard Pique'nin (haftalık 127 bin 600 euro, yıllık 6 milyon 635 bin euro) daha alt sıralarda olduğu iddia ediliyor.

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