Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210831/barcelonada-sergio-busquets-ve-jordi-alba-maaslarini-indirdi-1048492113.html
Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T23:15+0300
2021-08-31T23:15+0300
yaşam
la liga
gerard pique
futbol
indirim
maaş
uefa şampiyonlar ligi
barcelona
futbolcu
sergio busquets
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103726/04/1037260425_0:268:5184:3184_1920x0_80_0_0_e4b9949090446f3d2f7ed191fa106cde.jpg
Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, 'Ku' lakaplı Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı.Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.Bordo-mavililerin yaz dönemindeki transferi Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.Barcelona'da mevcut durumda en fazla maaşı Antoine Griezmann'ın (haftalık 689 bin euro, yıllık 35 milyon 830 bin euro) aldığı ileri sürülürken, Sergio Busquets (haftalık 314 bin 360 euro, yıllık 16 milyon 346 bin euro), Jordi Alba (haftalık 245 bin 920 euro, yıllık 12 milyon 787 bin euro) ve Gerard Pique'nin (haftalık 127 bin 600 euro, yıllık 6 milyon 635 bin euro) daha alt sıralarda olduğu iddia ediliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103726/04/1037260425_224:0:4832:3456_1920x0_80_0_0_682756dbd66565a98b8e43964a06e97b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
la liga, gerard pique, futbol, indirim, maaş, uefa şampiyonlar ligi, barcelona, futbolcu, sergio busquets, gönüllü, jordi alba, şampiyonlar ligi kupası

Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi

23:15 31.08.2021
CC BY 2.0 / Anthony Guillen / FC Barcelona EmblemLogo de FC Barcelona
Logo de FC Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
CC BY 2.0 / Anthony Guillen / FC Barcelona Emblem
Abone ol
İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı.
Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.
Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, 'Ku' lakaplı Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı.
Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.
Bordo-mavililerin yaz dönemindeki transferi Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.
Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.
Barcelona'da mevcut durumda en fazla maaşı Antoine Griezmann'ın (haftalık 689 bin euro, yıllık 35 milyon 830 bin euro) aldığı ileri sürülürken, Sergio Busquets (haftalık 314 bin 360 euro, yıllık 16 milyon 346 bin euro), Jordi Alba (haftalık 245 bin 920 euro, yıllık 12 milyon 787 bin euro) ve Gerard Pique'nin (haftalık 127 bin 600 euro, yıllık 6 milyon 635 bin euro) daha alt sıralarda olduğu iddia ediliyor.
000100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
Dünİsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat
DünTürk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
DünBrezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
DünAydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
DünABD'de salgının yükü artıyor: Yoğun bakımda yatak kalmadı, bazı hastalar arabada tedavi görüyor
DünAK Partili meclis üyesi intihar etti
DünDemokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
DünRusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz
DünBarcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi
DünRadamel Falcao, İspanya yolcusu
DünAli Koç: Pusuda yatan bir ekip var bunlardan biri de sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi
DünTunç Soyer: Kılıçdaroğlu keşke aday olsa
DünBiden: Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi
Dünİkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Dün'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
DünZaharova: Afganistan asla NATO’yu unutmayacak
DünErdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Haberi yayınlamadan gönderdim, kendisi onayladı
DünBrezilya Amazonlarında yangınlar ağustosta beş kattan fazla arttı
DünSuudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı ve fotoğraf çekimi yasaklandı
DünDuvardan akan sarı sıvı şüphe uyandırdı: Evde ceset bulundu