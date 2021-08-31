Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan ilk açıklama

"Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın."