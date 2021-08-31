Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan ilk açıklama

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınan oyuncu Mesut Akusta, taburcu olduğunu açıkladı.57 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, sevenlerine 'İyiyim' mesajı yolladı.Akusta, şu ifadeleri kullandı:Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu.
Beyin kanaması geçirdikten sonra hastanede ameliyat edilen 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.
Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınan oyuncu Mesut Akusta, taburcu olduğunu açıkladı.
57 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, sevenlerine 'İyiyim' mesajı yolladı.
Akusta, şu ifadeleri kullandı:
"Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın."
Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amaçlı uyutulmuştu.