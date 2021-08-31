Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Biden: Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi
22:40 31.08.2021 (güncellendi: 23:13 31.08.2021)
© REUTERS / Carlos BarriaJoe Biden
© REUTERS / Carlos Barria
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ülke tarihinin en büyük hava tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kuvvetlerimiz görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'daki askeri varlığının sona ermesine dair açıklamalarda bulundu.
President Joe Biden: "My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over." pic.twitter.com/jGQfHm67mH— USA TODAY (@USATODAY) August 31, 2021
Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Afganistan'dan tarihimizin en büyük hava tahliyesini gerçekleştirdik.
- Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi.
- Afganistan'daki savaşı bitirme kararı aldım.
- Afganistan'daki tahliyeler daha düzenli bir şekilde yapılamazdı.
- Afgan hükümetinin geri çekilmenin sonuna kadar dayanabileceği varsayımı yanlıştı.
- Bizim Afganistan'da yaptığımızı hiçbir ülke yapmadı ve misyon olağanüstü derecede başarılı oldu.
- Afganistan'dan çekilme süreci, 5 binden fazla Amerikalının tahliyesiyle neticelendi.
- Yaklaşık 200 Amerikalı hala Afganistan'da ve bazıları ülkeden ayrılmak istiyor. İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız.
- Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların yüzde 90'ı bunu başarabildi.
- 100 bin Afgan'ı tahliye ettik ve olabilecek en fazla sayıda Afgan'ın ülkeyi terk etmesine yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceğiz.
- Afganistan'daki kararımız diğer ülkeler için de geçerli olacak. Bir ülkeyi yeniden inşa etmek için askeri operasyon düzenleme dönemi sona erdi.
- Taliban, Afganistan'dan ayrılmak isteyen herkes için güvenli geçiş sağlama sözü verdi.
- Eski cumhurbaşkanı, Taliban ile ABD güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesi üzerine bir anlaşma imzalamıştı.
- Taliban'ın güvenli geçiş taahhütlerini karşıladığından emin olmak için gerekli nüfuza sahibiz.
- (IŞİD-Horasan örgütüne) Sizinle işimiz henüz bitmedi.
- Halkımızın çıkarlarına hizmet etmeyen bir savaşı sürdürmeyi reddediyorum.
- ABD, Rusya ile ilgili zorluklarlarla birçok cephede karşılaşıyor.
- 20 yıl boyunca Afganistan'daki savaşın maliyeti, günlük 300 milyon dolardı.
- İnsan hakları dış politikamızın merkezinde yer alıyor ve bunu sağlamanın en iyi yolu askeri operasyonlar değil, diplomasidir.
- Çin ve Rusya, ABD'nin Afganistan'daki varlığının uzatılmasından öte hiçbir şey istemez.
- Afganistan'a binlerce askerimizin konuşlandırılmasıyla ABD'nin güvenlik ve emniyetinin güçlendirilebileceğine inanmıyorum.
Öte yandan Biden, açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlamayarak salonu terk etti.
As reporters shout questions, Joe Biden turns back around. Not to answer them, but to grab his mask. pic.twitter.com/Sd0BGY31ZQ— Benny (@bennyjohnson) August 31, 2021