https://tr.sputniknews.com/20210831/biden-kuvvetlerimiz-afganistanda-gorevini-mukemmel-bir-sekilde-yerine-getirdi-1048491179.html

Biden: Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi

Biden: Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ülke tarihinin en büyük hava tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kuvvetlerimiz... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T22:40+0300

2021-08-31T22:40+0300

2021-08-31T23:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

joe biden

taliban

tahliye

çekilme

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'daki askeri varlığının sona ermesine dair açıklamalarda bulundu.Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Afganistan'dan tarihimizin en büyük hava tahliyesini gerçekleştirdik.- Kuvvetlerimiz Afganistan'da görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi.- Afganistan'daki savaşı bitirme kararı aldım.- Afganistan'daki tahliyeler daha düzenli bir şekilde yapılamazdı.- Afgan hükümetinin geri çekilmenin sonuna kadar dayanabileceği varsayımı yanlıştı.- Bizim Afganistan'da yaptığımızı hiçbir ülke yapmadı ve misyon olağanüstü derecede başarılı oldu.- Afganistan'dan çekilme süreci, 5 binden fazla Amerikalının tahliyesiyle neticelendi.- Yaklaşık 200 Amerikalı hala Afganistan'da ve bazıları ülkeden ayrılmak istiyor. İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız.- Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların yüzde 90'ı bunu başarabildi.- 100 bin Afgan'ı tahliye ettik ve olabilecek en fazla sayıda Afgan'ın ülkeyi terk etmesine yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceğiz.- Afganistan'daki kararımız diğer ülkeler için de geçerli olacak. Bir ülkeyi yeniden inşa etmek için askeri operasyon düzenleme dönemi sona erdi.- Taliban, Afganistan'dan ayrılmak isteyen herkes için güvenli geçiş sağlama sözü verdi.- Eski cumhurbaşkanı, Taliban ile ABD güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesi üzerine bir anlaşma imzalamıştı.- Taliban'ın güvenli geçiş taahhütlerini karşıladığından emin olmak için gerekli nüfuza sahibiz.- (IŞİD-Horasan örgütüne) Sizinle işimiz henüz bitmedi.- Halkımızın çıkarlarına hizmet etmeyen bir savaşı sürdürmeyi reddediyorum.- ABD, Rusya ile ilgili zorluklarlarla birçok cephede karşılaşıyor.- 20 yıl boyunca Afganistan'daki savaşın maliyeti, günlük 300 milyon dolardı.- İnsan hakları dış politikamızın merkezinde yer alıyor ve bunu sağlamanın en iyi yolu askeri operasyonlar değil, diplomasidir.- Çin ve Rusya, ABD'nin Afganistan'daki varlığının uzatılmasından öte hiçbir şey istemez.- Afganistan'a binlerce askerimizin konuşlandırılmasıyla ABD'nin güvenlik ve emniyetinin güçlendirilebileceğine inanmıyorum.Öte yandan Biden, açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlamayarak salonu terk etti.

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afganistan, joe biden, taliban, tahliye, çekilme