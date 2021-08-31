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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/bmden-talibana-kapsayici-hukumet-kurma-ve-insan-haklarina-saygi-cagrisi-1048489482.html
BM'den Taliban'a 'kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı' çağrısı
BM'den Taliban'a 'kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı' çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlamasının ardından ülkede kontrolü tamamen ele alan Taliban'a kapsayıcı bir... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T21:20+0300
2021-08-31T21:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
bm
afganistan
taliban
birleşmiş milletler (bm)
çağrı
hükümet
bm genel sekreteri antonio guterres
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ''Genel Sekreter'in Taliban'a mesajı daha önce de dediği gibi ve kapsayıcı bir hükümet kurması, özellikle kadınlar dahil insan haklarına saygı duyması, son 20 yılda zor kazanılmış hakların buharlaşmaması ve Afganistan'ın terör üssü olarak kullanılmaması.' dedi.BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ve çocuklara şiddetle mücadele temsilcisi Najat Maalla M'jid de yaptıkları ortak açıklamada, Afgan nüfusunun yüzde 45'ini 15 yaş altı çocukların oluşturduğunu belirterek uluslararası toplumdan Afgan çocukları terk etmemesini istedi.Özellikle kız çocuklarına yönelik hak ihlalleri ve cinsel şiddetten endişe duyduklarını ifade eden BM yetkilileri, Taliban'a kız ve erkek çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.
afganistan
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bm, afganistan, taliban, birleşmiş milletler (bm), çağrı, hükümet, bm genel sekreteri antonio guterres

BM'den Taliban'a 'kapsayıcı hükümet kurma ve insan haklarına saygı' çağrısı

21:20 31.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIATaliban savaşçıları
Taliban savaşçıları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / OBTAINED FROM SOCIAL MEDIA
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Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Afganistan'dan çekilme ve tahliyeleri tamamlamasının ardından ülkede kontrolü tamamen ele alan Taliban'a kapsayıcı bir hükümet kurma ve insan haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ''Genel Sekreter'in Taliban'a mesajı daha önce de dediği gibi ve kapsayıcı bir hükümet kurması, özellikle kadınlar dahil insan haklarına saygı duyması, son 20 yılda zor kazanılmış hakların buharlaşmaması ve Afganistan'ın terör üssü olarak kullanılmaması.' dedi.
BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ve çocuklara şiddetle mücadele temsilcisi Najat Maalla M'jid de yaptıkları ortak açıklamada, Afgan nüfusunun yüzde 45'ini 15 yaş altı çocukların oluşturduğunu belirterek uluslararası toplumdan Afgan çocukları terk etmemesini istedi.
Özellikle kız çocuklarına yönelik hak ihlalleri ve cinsel şiddetten endişe duyduklarını ifade eden BM yetkilileri, Taliban'a kız ve erkek çocuklarının haklarına saygı duyması çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Herve De Lys, Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.
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