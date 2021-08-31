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Brezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
Brezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
Brezilya’da yer alan Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar, Dünya’nın atmosferine giren meteoru 12 saniye boyunca kayıt altına aldı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T23:49+0300
2021-08-31T23:49+0300
2021-08-31T23:58+0300
yaşam
brezilya
meteor
kayıt
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Brezilya'nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletindeki Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar Dünya'nın atmosferine giren meteoru anbean kayıt altına aldı.Gözlemevi, biri eyaletin doğusunda diğeri ise kuzeyinde bulunan iki kamera ile meteoru 12 saniye boyunca görüntülemeyi başarırken, tarihinin en uzun gözlemini gerçekleştirdi.Yeryüzünden 82 kilometre yükseklikte parçalanan meteorun, küçük parçalarının yeryüzüne düşmüş olabileceği ifade edildi.Brezilya Meteor Gözlem Ağı (Bramon), meteorun yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi 4.5 saniyede kat ettiğini belirtti.
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brezilya, meteor, kayıt
Brezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı 23:49 31.08.2021 (güncellendi: 23:58 31.08.2021)
Brezilya’da yer alan Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar, Dünya’nın atmosferine giren meteoru 12 saniye boyunca kayıt altına aldı.
Brezilya'nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletindeki Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar Dünya'nın atmosferine giren meteoru anbean kayıt altına aldı.
Gözlemevi, biri eyaletin doğusunda diğeri ise kuzeyinde bulunan iki kamera ile meteoru 12 saniye boyunca görüntülemeyi başarırken, tarihinin en uzun gözlemini gerçekleştirdi.
Yeryüzünden 82 kilometre yükseklikte parçalanan meteorun, küçük parçalarının yeryüzüne düşmüş olabileceği ifade edildi.
Brezilya Meteor Gözlem Ağı (Bramon), meteorun yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi 4.5 saniyede kat ettiğini belirtti.