https://tr.sputniknews.com/20210831/canakkale-kahramani-yahya-cavusun-belgeseli-cekiliyor-1048469844.html

Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş'un belgeseli çekiliyor

Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş'un belgeseli çekiliyor

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’ndaki Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapan 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T10:53+0300

2021-08-31T10:53+0300

2021-08-31T10:54+0300

yaşam

ak parti

çanakkale

bülent turan

kahraman

film

belgesel

yahya çavuş

görkem sevindik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048469078_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_445b7d3c86be966a9ed3da4a182aec7d.jpg

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı, Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu'na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada, Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması sonucu en kıdemli erbaş olarak komutayı eline alan Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durdurdu, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek, çıkarmanın başarısız olmasını sağladı.Ezineli Yahya Çavuş’un hikayesini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için doğup büyüdüğü Ezine ilçesindeki köyünde belgesel çekimlerine başlandı.Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil yapıyor. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırıyor. Belgeselde; Yahya Çavuş, köyü, annesi, eşi ve çocuğu Muharrem ile savaş sahneleri anlatılıyor.AK Partili Turan: Türkiye’ye Yahya Çavuş'un adını, hatırasını anmak istiyoruzAK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yahya Çavuş’un köyünde devam eden belgesel çekimleri sırasında set ekibiyle bir araya geldi. Ekipten, çekimler hakkında bilgi alan Turan, ardından restorasyonu devam eden Yahya Çavuş'un evinde incelemelerde bulundu. Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşları’nın en özel kahramanlarından biri olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:Ağırbaş: Ezineli Yahya Çavuş'u anlatmak bizim için bir gururBelgeselin yapımcısı Nihal Ağırbaş, Yahya Çavuş'u belgesel ile anlatmalarının kendileri için gurur verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Çanakkale Zaferi, Balkan Savaşı’nın hezimetini üzerinde hisseden, moral motivasyonunu tamamen yitirmiş bir milletin tekrar uyanışıdır aslında. Çanakkale Muharebelerinin simge isimleri vardır. Seyit Onbaşı gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' cümlesi gibi, Yahya Çavuş’ta aslında bu simgelerden bir tanesidir. Yahya Çavuş, Çanakkale Ezine Koçeli köyünde yaşamaktaydı ve Balkan Savaşları hezimetini iliklerine kadar hissetmişti. Bunu mahcubiyeti hep üzerindeydi. Çanakkale Muharebelerinde savaşın olduğu haberini aldığında ve savaş çağrısı üzerine savaşa giderken hamile eşini geride bırakmıştır ve çocuğu Muharrem'i bir kez görmüştür. Eşi doğum yaptıktan sonra gelip bir kere görebilmiştir ve cephede şehit olmuştur. Bir daha çocuğunu görememiştir. Annesi Hanife Dudu, Yahya Çavuş'u 'savaşa git ve geri dönme' diye göndermiştir. Böyle bir ruhla Çanakkale Zaferi kazanılmıştır. Türk milletinin 7 düvele karşı savaştığı, tüm dünyanın en büyük güçlerinin Çanakkale Boğazı’na toplandığı bir savaştır neticesinde. Zafer böyle kazanılmıştır. Ezineli Yahya Çavuş'u anlatmak bizim için bir gurur. Biz yaklaşık 4 senedir bir belgesel silsilesine başladık. Senaristimiz Ömer Erbil ile birlikte 2018 yılında Troya hazinelerinin kaçırılış hikayesini işledik. Orada tarihimize sahip çıktık. 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlattığımız bir belgesel yaptık. Milli manevi değerlerimize ve Mehmet Akif’e sahip çıkmak istedik. 2020 yılında Kültür Savunan Adam: Haluk Dursun belgeseli yaptık. Haluk Hocayı çok talihsiz bir trafik kazasında kaybettik. O bir kültür neferiydi. Haluk Hocanın belgeseliyle kültürümüze sahip çıkmaya çalıştık. Şimdi Ezineli Yahya Çavuş belgeseliyle de aslında tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin adına da saygı belgeseli yapmak için yola çıktık."Ezineli Yahya Çavuş belgeselinin, 2019 Aralık ayında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, senarist Ömer Erbil ve kendisinin de olduğu bir sohbet sırasında fikirle ortaya çıktığını kaydeden Yapımcı Nihal Ağırbaş, sözlerine şöyle devam etti:Sevindik: Türk toprakları gerçekten Yahya Çavuş ve onun gibi kahramanların kanı üstüne kurulmuşturYahya Çavuş’un hayatını canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten oyuncu Görkem Sevindik ise, "Yahya Çavuş’un köyünde olmak gerçekten çok keyifli. Burada ona karşı çok ciddi ve büyük bir değer var. Buranın insanları Yahya Çavuş hakkında çok ciddi, güzel şeyler anlatıyor. Ben de bu işte yer alırken biyografisini araştırdım. Yahya Çavuş’un hayatını canlandırmak gerçekten gurur verici bir durum. Aslında hem zor hem de onur duyduğum bir iş oldu. Biyografisine dönüp baktığımda ve sağdan solda buradaki yerel halk ile konuştuğumda aldığımı bilgiler doğrultusunda da kendisi çok genç yaşta evladını ve sevdiklerini geride bırakıp cepheye koşarak giden bir kahramanımızdır ve oraya gittiği zaman Ertuğrul Koyu'nu İngilizlere dar etmiştir. Oraya gitmesiyle de Çanakkale Savaşını destanlaştırmıştır. Bunu dinlediğimizde ve okuduğumuzda tüylerimizi diken diken ediyor. Türk toprakları gerçekten Yahya Çavuş ve onun gibi kahramanların kanı üstüne kurulmuştur. Bunu insanlarımıza bu belgesel ile aksettireceğiz. Bence birçok kişi aydınlanacak. Çanakkale Geçilmez. Duygularım gerçekten çok yoğun, gurur verici bir durum. Böyle bir kahramanın hayatını canlandırmak çok zor. Yönetmenimiz ve ekibimizle çok dikkat ediyoruz. Gerçeğe yakın kalarak sahnelerimizi çekiyoruz. Duygusu tabi çok yüklü. Çok keyifli izleyince ben de merak ediyorum. İnşallah olumlu tepkiler alırız. Çünkü kahramanlarımız unutuluyor. Buradaki amaç onları unutturmamak. Aslında onlar sayesinde özgürce bu topraklarda gezdiğimizi düşünüyorum. İnşallah istenilen yerlere ulaşır" diye konuştu.Ezine Yahya Çavuş kimdir?Ezine ilçesi Koçali köyünde 1887 yılında dünyaya gelen Yahya Çavuş, Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunda görev alarak, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9. Tümen'e bağlı 26. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük, 1. Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgede görev aldı. İşgal güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 5 ayrı noktaya çıkarma yapmaya başlamasının ardından bunlardan biri olan Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğse yaşanan muharebede, 10. Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır bir yara almasıyla bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Yahya Çavuş, tecrübesiyle bölüğüne gösterdiği hedefin ateş altına alınması emrini verdi. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı. Ertuğrul Koyu Harekâtı’nın ikinci günü Yahya Çavuş bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başardı ve Kirte Köyü yakınındaki 26. Alay Karargâhı’na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanına dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3. Kirte Muharebelerinde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasından bir gün sonra şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekâtta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, çanakkale, bülent turan, kahraman, film, belgesel, yahya çavuş, görkem sevindik