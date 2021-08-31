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Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük temennimiz
Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük temennimiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T17:03+0300
2021-08-31T17:46+0300
mevlüt çavuşoğlu
afganistan
sırbistan
aleksandr vucic
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: - (ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi) Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. Tüm tarafları kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük temennimiz. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz.- Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz.- Huzur için üzerimize düşeni yapıyoruz. İnsani durumda ciddi bir sıkıntı var. - Dünyada göç krizi var. Yeni bir göç dalgası olabilir.'Aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık'- Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız.- Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar.- Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız'Yeni Pazar'da açılan Başkonsolosluk da iki ülke arasındaki güven seviyesinin kanıtlarından biri'İkili ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu söyleyen Selakovic ise, "İlişkilerin bu seviyede seyretmesini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere borçluyuz." dedi.Sırbistan'ın, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmekten yana olduğunun altını çizen Selakovic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bu noktada önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.Selakovic, yarın Çavuşoğlu ile birlikte Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Yeni Pazar şehrini ziyaret ederek Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştireceklerini anımsatarak, "Yeni Pazar'da açılan Başkonsolosluk da iki ülke arasındaki güven seviyesinin kanıtlarından biridir." diye konuştu.İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmekte olduğunu hatırlatan Selakovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 5 kat arttığını ifade etti.'Türk yatırımcılara müteşekkiriz'Ülkedeki Türk yatırımlarının da arttığını vurgulayan Selakovic, "Başka yatırımcıların cazip bulmadığı bölgelerde şirket açıp istihdam sağlayan Türk yatırımcılara müteşekkiriz." şeklinde konuştu.Sırp bakan, görüşmede bölgesel meselelerin de ele alındığını belirterek, "Sırbistan, Türkiye'yi bölgede önemli bir barış ve istikrar unsuru olarak görüyor. İş birliği ve karşılıklı yardımlaşmamızı gelecek dönemde de sürdüreceğiz. Her iki tarafın da ancak bu şekilde çıkar sağlayacağına ve dostluk ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Selakovic, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından 2015 yılındaki gibi bir göç krizinin yaşanması durumunda, göçmenlerin son durağı olmayan Sırbistan'ın, üzerine düşeni yapacağını sözlerine ekledi.Çavuşoğlu bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve ile bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliği projelerini ele aldık" demişti.
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mevlüt çavuşoğlu, afganistan, sırbistan, aleksandr vucic

Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük temennimiz

17:03 31.08.2021 (güncellendi: 17:46 31.08.2021)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile basın toplantısı gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
- (ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi) Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. Tüm tarafları kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük temennimiz. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz.
- Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz.
- Huzur için üzerimize düşeni yapıyoruz. İnsani durumda ciddi bir sıkıntı var.
- Dünyada göç krizi var. Yeni bir göç dalgası olabilir.

'Aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık'

- Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız.
- Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar.
- Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız

'Yeni Pazar'da açılan Başkonsolosluk da iki ülke arasındaki güven seviyesinin kanıtlarından biri'

İkili ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu söyleyen Selakovic ise, "İlişkilerin bu seviyede seyretmesini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere borçluyuz." dedi.
Sırbistan'ın, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmekten yana olduğunun altını çizen Selakovic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bu noktada önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.
Selakovic, yarın Çavuşoğlu ile birlikte Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Yeni Pazar şehrini ziyaret ederek Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştireceklerini anımsatarak, "Yeni Pazar'da açılan Başkonsolosluk da iki ülke arasındaki güven seviyesinin kanıtlarından biridir." diye konuştu.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmekte olduğunu hatırlatan Selakovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 5 kat arttığını ifade etti.

'Türk yatırımcılara müteşekkiriz'

Ülkedeki Türk yatırımlarının da arttığını vurgulayan Selakovic, "Başka yatırımcıların cazip bulmadığı bölgelerde şirket açıp istihdam sağlayan Türk yatırımcılara müteşekkiriz." şeklinde konuştu.
Sırp bakan, görüşmede bölgesel meselelerin de ele alındığını belirterek, "Sırbistan, Türkiye'yi bölgede önemli bir barış ve istikrar unsuru olarak görüyor. İş birliği ve karşılıklı yardımlaşmamızı gelecek dönemde de sürdüreceğiz. Her iki tarafın da ancak bu şekilde çıkar sağlayacağına ve dostluk ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Selakovic, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından 2015 yılındaki gibi bir göç krizinin yaşanması durumunda, göçmenlerin son durağı olmayan Sırbistan'ın, üzerine düşeni yapacağını sözlerine ekledi.
Çavuşoğlu bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve ile bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliği projelerini ele aldık" demişti.
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