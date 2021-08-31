Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210831/cengelkoyde-dereden-gelen-kotu-kokuya-vantilatorlu-onlem-1048477661.html
Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü koku rahatsız edici boyuta ulaştı. Sahildeki işletmeler müşterileri kaybetmemek için kendi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T14:49+0300
2021-08-31T14:49+0300
yaşam
istanbul
çengelköy
koku
restoran
önlem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048477607_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_8bc6727d126ba747f9024da7978b5e51.jpg
Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor. Kimi esnaf ise işletmelerinin etrafına koyduğu vantilatörlerle müşterilerini kötü kokulardan korumaya çalışıyor.'İnsanlar burnunu tutarak gidiyor'Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar. Çok ağır bir koku. Bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz ama hiçbir yerden gelmiyor. Pervaneler çözüm olmuyor mümkün değil çünkü çok ağır bir koku. Buranın İSKİ tarafından yıkanması lazım" şeklinde konuştu.'Yemekle bu kesinlikle olmuyor'Ailesiyle birlikte kahvaltı etmeye gelen Mediha Şahin, "Sabah kahvaltısına geldik ama bu kokudan kahvaltı mı yaptık bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim. Gerçekten çok rahatsız edici buna bir çözüm bulsunlar. Yemekle bu, kesinlikle olmuyor. Önlem diye bir şey yok, daha berbat. Müşterilerini koruyor sanıyorlar bence. Dağıtıyorlar ama aynı kokuyu yine aldık. 5 dakika oturup çıktık" dedi.'Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız'Sahile İskenderun'dan gelen Nil Su da, "Pervane takmışlar, kokuyu üst üste bize itmeye çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız burada. 6-7 ay önce korona geçirdim. Hala koku almada problemim var. Maskeli olmama rağmen çok net bir şekilde alıyorum kokuyu" diye konuştu.'Kalıcı bir önlem alınması lazım'Mustafa Yıldız ise, "Bu pervanelerin özellikle çevrede yaşayan insanlara ve işletmeye çok büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü etraf kokuyor. Biz şehrin iç kısmından, şehir merkezinden geldik, o kısımda da bu koku var. Sadece pervaneyle bu kokunun giderileceğini düşünmüyorum. Geçici bir önlem olarak alınmış olabilir ama geçici önlem bu problemin giderilmesini ne kadar sağlayacak. Kalıcı bir önlem alınması lazım" dedi.'Pervanenin kendisine bir faydası yok'Deredeki akıntının kesilmesi gerektiğini belirten Efecan Atış ise, "Pervanenin kendisine faydası yok gibi duruyor. Çok da faydalı olacağını sanmıyorum. Buranın suya giderinin kesilmesi lazım. Aksi takdirde pervanelerin hiçbir şekilde engelleyici bir rol üstlenebileceğini düşünmüyorum. Suya gelen akıntının kesilmesi lazım. Diğer türlü pervanelerin bu rolü üstlendiğine şaşırdım" şeklinde konuştu. İSKİ'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
istanbul
çengelköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048477607_0:0:517:388_1920x0_80_0_0_599dc29c68363b38ffb4a69867c09d3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, çengelköy, koku, restoran, önlem

Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem

14:49 31.08.2021
© DHAÇengelköy vantilatör
Çengelköy vantilatör - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© DHA
Abone ol
Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü koku rahatsız edici boyuta ulaştı. Sahildeki işletmeler müşterileri kaybetmemek için kendi yöntemleriyle çare arıyor. Derenin Boğaz'a döküldüğü noktada bulunan restoranın işletmecisi de dış cepheye vantilatörler asarak kötü kokunun içeri ulaşmamasını sağlamaya çalıştı.
Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.
Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor. Kimi esnaf ise işletmelerinin etrafına koyduğu vantilatörlerle müşterilerini kötü kokulardan korumaya çalışıyor.

'İnsanlar burnunu tutarak gidiyor'

Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar. Çok ağır bir koku. Bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz ama hiçbir yerden gelmiyor. Pervaneler çözüm olmuyor mümkün değil çünkü çok ağır bir koku. Buranın İSKİ tarafından yıkanması lazım" şeklinde konuştu.

'Yemekle bu kesinlikle olmuyor'

Ailesiyle birlikte kahvaltı etmeye gelen Mediha Şahin, "Sabah kahvaltısına geldik ama bu kokudan kahvaltı mı yaptık bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim. Gerçekten çok rahatsız edici buna bir çözüm bulsunlar. Yemekle bu, kesinlikle olmuyor. Önlem diye bir şey yok, daha berbat. Müşterilerini koruyor sanıyorlar bence. Dağıtıyorlar ama aynı kokuyu yine aldık. 5 dakika oturup çıktık" dedi.
© DHA
- Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© DHA

'Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız'

Sahile İskenderun'dan gelen Nil Su da, "Pervane takmışlar, kokuyu üst üste bize itmeye çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız burada. 6-7 ay önce korona geçirdim. Hala koku almada problemim var. Maskeli olmama rağmen çok net bir şekilde alıyorum kokuyu" diye konuştu.

'Kalıcı bir önlem alınması lazım'

Mustafa Yıldız ise, "Bu pervanelerin özellikle çevrede yaşayan insanlara ve işletmeye çok büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü etraf kokuyor. Biz şehrin iç kısmından, şehir merkezinden geldik, o kısımda da bu koku var. Sadece pervaneyle bu kokunun giderileceğini düşünmüyorum. Geçici bir önlem olarak alınmış olabilir ama geçici önlem bu problemin giderilmesini ne kadar sağlayacak. Kalıcı bir önlem alınması lazım" dedi.

'Pervanenin kendisine bir faydası yok'

Deredeki akıntının kesilmesi gerektiğini belirten Efecan Atış ise, "Pervanenin kendisine faydası yok gibi duruyor. Çok da faydalı olacağını sanmıyorum. Buranın suya giderinin kesilmesi lazım. Aksi takdirde pervanelerin hiçbir şekilde engelleyici bir rol üstlenebileceğini düşünmüyorum. Suya gelen akıntının kesilmesi lazım. Diğer türlü pervanelerin bu rolü üstlendiğine şaşırdım" şeklinde konuştu. İSKİ'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
001001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce