https://tr.sputniknews.com/20210831/cetin-dogan-hastaneye-kaldirildi-1048481022.html

Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı

Çetin Doğan hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edildi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:32+0300

2021-08-31T16:32+0300

2021-08-31T16:32+0300

türkiye

28 şubat

hastane

sağlık sorunu

çetin doğan

tutuklama

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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve cezanını kesinleşmesi nedeniyle tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, cezaevinde rahatsızlandığı için İzmir Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:"Bugün Müvekkilim Çetin Doğan’ı ziyaret için İzmir’deyim. Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün biran evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle.Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin 'etkilerden uzak' ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli."

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28 şubat, hastane, sağlık sorunu, çetin doğan, tutuklama