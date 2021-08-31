https://tr.sputniknews.com/20210831/cin-abdnin-cekilmesi-kendi-degerlerini-dayatma-politikasinin-basarisizligini-gosteriyor-1048474938.html

Çin: ABD'nin çekilmesi, kendi değerlerini dayatma politikasının başarısızlığını gösteriyor

Çin: ABD'nin çekilmesi, kendi değerlerini dayatma politikasının başarısızlığını gösteriyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin askeri müdahalelerin yanı sıra ABD'nin dayatma politikasının başarısızlığa mahkum... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:36+0300

2021-08-31T13:36+0300

2021-08-31T13:36+0300

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Çinli diplomat Wang Wenbin, Çin'in düzenlediği bir basın toplantısında, "ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi, diğer ülkelerdeki keyfi askeri müdahalenin yanı sıra kendi değerlerini ve sosyal sistemlerini diğer devletlere dayatma politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu gösteriyor" dedi. Wang ayrıca, uluslararası toplumun Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini kaydetti. Çin Ticaret Bakanlığı da, geçen hafta yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin Afganistan'ın barışçıl bir şekilde yeniden inşasını kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Bakanlık sözcüsü, Çin ile Afganistan arasındaki ticaretin 2020'de 550 milyon doları bulduğunu ve karşılıklı ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında yüzde 44 artarak 310 milyon dolara ulaştığını açıklamıştı. Taliban'ın* Kabil'i de ele geçirerek Afganistan'da yönetimi devralmasının ardından, Çin lideri Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki durumla ilgili olarak yaptıkları görüşmede ülkede 'mümkün olan en kısa zamanda barışa öncelik verilmesi' ve 'istikrarsızlığın komşu ülkelere yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini' vurgulamışlardı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de, 17 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin'in Afganistan konusunda ABD ile işbirliği yaparak bir iç savaşı önlemek ve ülkenin terörizm için üreme alanı haline gelmesini önlemek için istekli olduğunu söyledi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

https://tr.sputniknews.com/20210812/abd-disisleri-afganistan-soz-konusu-oldugunda-cikarlarimiz-cin-ile-uyusuyor-1047953115.html

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