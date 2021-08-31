https://tr.sputniknews.com/20210831/coinbasede-sistem-hatasi-125-bin-kullaniciya-yanlis-mesaj-gonderildi-1048479778.html

Coinbase'de sistem hatası: 125 bin kullanıcıya yanlış mesaj gönderildi

Coinbase'de sistem hatası: 125 bin kullanıcıya yanlış mesaj gönderildi

ABD’nin en büyük, dünyanın ise 3. büyük kripto para borsası Coinbase, sisteminde yazılım hatası meydana geldiğini açıkladı. Türkiye’de de faaliyette olan... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:59+0300

2021-08-31T15:59+0300

2021-08-31T16:02+0300

ekonomi

alarm

güven

arıza

mesaj

kripto para

coinbase

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048479703_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca3463739397a29c867f125f15f06054.jpg

Dünya çapında 68 milyondan fazla kullanıcısı olan Coinbase, yaklaşık 125 bin müşterisine güvenlik ayarlarının değiştiğine dair yanlış mesaj gönderdiğini açıkladı.NTV’nin aktardığına göre, şirket sözcüsü Andrew Schmitt CNBC'ye verdiği demeçte, bunun bir iç hata sonucu meydana geldiğini belirtirken, "Hafta sonunun çoğunu müşterilerin sorularını yanıtlayabileceğimizden emin olmak için çalışarak geçirdik" dedi.‘Kötü niyetli veya üçüncü taraf bir hata değildi’Müşterilerine "2 adımlı doğrulama ayarlarınız değiştirildi" mesajı gönderen şirket, daha sonra bu mesajı yanlışlıkla gönderdiğine dair yeni bir e-posta gönderdi.Şirket sözcüsü Schmitt, sorunun bir ‘hack’ değil, dahili bir hatanın sonucu olduğunu söylerken, “Birden sistem hata gibi şeyler göndermeye başladı ancak bu kötü niyetli veya üçüncü taraf bir hata değildi" diye konuştu.Schmitt, "Müşterilerimizle güven oluşturmanın tek yolunun, işleri berbat ettiğimizde şeffaf olmak olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.‘Mesaj gelince ölümüne korktum,60 bin dolarlık kripto yatırımımı sattım'Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan ve kripto para yatırımcısı olan 53 yaşındaki emekli bir polis memuru olan Don Pirtle, şirketin iki faktörlü kimlik doğrulamasının değiştirildiğine dair e-postasını aldığında alarma geçtiğini söyledi.Pirtle, bilgisayar korsanının Coinbase hesabını ele geçirmeye çalışmasından korktuğunu belirtirken, "Mesaj gelince ölümüne korktum. Kızım ile iletişime geçtim. O gün, torunum için yaptığım yatırım olan 60 bin 298 dolarlık kripto parayı sattım” dedi.Geçen hafta hesaplar saldırıya uğramıştıGeçtiğimiz hafta da Coinbase müşterilerinin bir bölümünün hesapları saldırıya uğramış, daha sonra yardım talep etmek için şirkete ulaşamadıklarını aktarmıştı.Kişilerin 223 milyon dolarlık kripto parası bulunan Coinbase de hesapları üçüncü bir tarafça ele geçirilen müşteriler için sesli ve canlı sohbet sunarak müşteri hizmetlerini iyileştirdiğini söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alarm, güven, arıza, mesaj, kripto para, coinbase