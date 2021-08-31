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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen devşirilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen devşirilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık İHA'larımı, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var, kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T18:26+0300
2021-08-31T18:53+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;- Malazgirt'ten bugüne bu toprakların vatan kılınması için mücadele eden, gerektiğinde canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.- Ordusu işgal edilmeyen devşirilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez.- Orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir.- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. - Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesi ile mezun olan teğmenlerimizle TSK artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir, daha özgüvenlidir.'Bize parasıyla verilmeyen ürünlerin gözlerimizin önünde terör örgütlerine, eli kanlı rejimlere nasıl aktarıldığına şahit olduk'- Artık İHA'larımı, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var, kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor. Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik.- ABD'den İHA istediğimde bize burun kırptılar. Oğul Bush iki günlüğüne İHA verdi ama bize terörle mücadelede SİHA lazımdı. Şimdi İHA'mızı da yaptık, SİHA'mızı da yaptık ve sonunda AKINCI'yı da yaptık ama bunlar bize yetmez.- Bize parasıyla verilmeyen ürünlerin gözlerimizin önünde terör örgütlerine, eli kanlı rejimlere nasıl aktarıldığına şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine bilabedel tırlarla yüklü mühimmat, araç gereç gönderiyorlar. Yaptığımız operasyonlarda bunların bir kısmını ele geçirip kendi envanterimize kaydettik. Tüm bunlar bize meselenin bu silahların teknolojisi veya kağıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını, meselenin doğrudan Türkiye ve Türk milleti olduğunu tekrar tekrar gösterdi.- Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği taarruzi insansız hava aracı AKINCI'nın teslim törenine katıldık. - Vesayetten darbeye her yolu denediler netice alamadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. - Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır.- 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz.- Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.
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recep tayyip erdoğan, milli savunma üniversitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen devşirilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez

18:26 31.08.2021 (güncellendi: 18:53 31.08.2021)
: CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, MILLI SAVUNMA UNIVERSITESI DENIZ VE HAVA HARP OKULU DIPLOMA ALMA VE SANCAK DEVIR TESLIM TORENINE KATILDI. FOTOGRAF: IBRAHIM MASE/ ISTANBUL, (DHA)
: CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, MILLI SAVUNMA UNIVERSITESI DENIZ VE HAVA HARP OKULU DIPLOMA ALMA VE SANCAK DEVIR TESLIM TORENINE KATILDI. FOTOGRAF: IBRAHIM MASE/ ISTANBUL, (DHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık İHA'larımı, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var, kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor. Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
- Malazgirt'ten bugüne bu toprakların vatan kılınması için mücadele eden, gerektiğinde canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.
- Ordusu işgal edilmeyen devşirilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez.
- Orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir.
- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır.
- Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesi ile mezun olan teğmenlerimizle TSK artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir, daha özgüvenlidir.

'Bize parasıyla verilmeyen ürünlerin gözlerimizin önünde terör örgütlerine, eli kanlı rejimlere nasıl aktarıldığına şahit olduk'

- Artık İHA'larımı, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var, kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor. Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik.
- ABD'den İHA istediğimde bize burun kırptılar. Oğul Bush iki günlüğüne İHA verdi ama bize terörle mücadelede SİHA lazımdı. Şimdi İHA'mızı da yaptık, SİHA'mızı da yaptık ve sonunda AKINCI'yı da yaptık ama bunlar bize yetmez.
- Bize parasıyla verilmeyen ürünlerin gözlerimizin önünde terör örgütlerine, eli kanlı rejimlere nasıl aktarıldığına şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine bilabedel tırlarla yüklü mühimmat, araç gereç gönderiyorlar. Yaptığımız operasyonlarda bunların bir kısmını ele geçirip kendi envanterimize kaydettik. Tüm bunlar bize meselenin bu silahların teknolojisi veya kağıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını, meselenin doğrudan Türkiye ve Türk milleti olduğunu tekrar tekrar gösterdi.
- Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği taarruzi insansız hava aracı AKINCI'nın teslim törenine katıldık.
- Vesayetten darbeye her yolu denediler netice alamadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.
- Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır.
- 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz.
- Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.
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