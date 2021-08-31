https://tr.sputniknews.com/20210831/cumhurbaskani-erdoganin-birlesik-arap-emirlikleri-ile-gorusme-trafiginin-arka-planinda-neler-var-1048479963.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşme trafiğinin arka planında neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşme trafiğinin arka planında neler var?

Son günlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yoğun bir görüşme trafiği dikkat çekiyor. Türkiye tarafında en üst düzeyde temsil ile... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:00+0300

2021-08-31T16:00+0300

2021-08-31T16:00+0300

görüş

recep tayyip erdoğan

israil

doğu akdeniz

türkiye

suudi arabistan

mısır

yemen

arap baharı

bae

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce 18 Ağustos’ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti, 31 Ağustos’ta ise Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından olumlu mesajlar verildi.ORSAM Körfez Çalışmaları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yetim, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bir süredir BAE’den Türkiye ile ilişkileri düzeltme yönünde mesajlar alıyorduk” dedi.‘BAE ile ticaret hacmimiz olumsuz olarak çok az etkilendi’Türkiye ve BAE’nin ilişkileri siyasi bakımdan son derece gergindi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından BAE’yi suçlayan iddialar, Katar gerilimi, Arap Baharı’ndaki karşıt konumlanma gibi birçok başlıkta gerilen ilişkilere rağmen ikili ticaret devam etti. Doç. Dr. Yetim, bu duruma dair şunları söyledi:‘Türkiye’yi yeniden çok güçlü alternatif olarak karşısına çıkarıyor’BAE’nin Suudi Arabistan ve Mısır’la problemleri olduğunu hatırlatan Yetim, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20210831/bae-devlet-baskani-danismani-gargastan-erdogan-nahyan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1048475378.html

israil

suudi arabistan

mısır

yemen

bae

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2021

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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