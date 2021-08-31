Demet Akbağ: Aşı olmayı ihmal etmeyelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sanatçı Demet Akbağ'ın mesajına yer verdi. Koca paylaşımında Demek Akbağ'ın "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" sözlerini taşıdı.
Sanatçı Demek Akbağ, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sanatçı Demet Akbağ'ın mesajına yer verdi.
DEMET AKBAĞ: Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim. pic.twitter.com/d4K7kIcAZc
Koca paylaşımında Demek Akbağ'ın "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" sözlerini taşıdı.