https://tr.sputniknews.com/20210831/demet-akbag-asi-olmayi-ihmal-etmeyelim-1048489260.html

Demet Akbağ: Aşı olmayı ihmal etmeyelim

Demet Akbağ: Aşı olmayı ihmal etmeyelim

Sanatçı Demek Akbağ, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T21:13+0300

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yaşam

demet akbağ

aşı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sanatçı Demet Akbağ'ın mesajına yer verdi. Koca paylaşımında Demek Akbağ'ın "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" sözlerini taşıdı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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demet akbağ, aşı, fahrettin koca