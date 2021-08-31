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Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, eski Başkan Trump'ın Katar ile stratejik ortaklığı neredeyse yok ettiğini, ancak Biden'ın bu... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
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afganistan
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Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine Katar'ın rolüne ilişkin yorumda bulundu.Swalwell, "Son tahliye uçağının Katar'a inmesiyle, abluka sırasında bu ülkeyle ilişkimizi nasıl büyük ölçüde yitirdiğimizi hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.2017 yılında Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Doha'ya uyguladığı ablukayı anımsatan Swalwell, "2017 abluka sırasında (eski Başkan Donald) Trump, Katar ile stratejik ortaklığımızı neredeyse yok etti, ancak Biden bunun önemini anladı" diye konuştu.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de terör gruplarını desteklediği gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el-Suud, 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.
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Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
23:27 31.08.2021 (güncellendi: 23:31 31.08.2021)
ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, eski Başkan Trump'ın Katar ile stratejik ortaklığı neredeyse yok ettiğini, ancak Biden'ın bu ortaklığın önemini anladığını belirtti.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine Katar'ın rolüne ilişkin yorumda bulundu.
Swalwell, "Son tahliye uçağının Katar'a inmesiyle, abluka sırasında bu ülkeyle ilişkimizi nasıl büyük ölçüde yitirdiğimizi hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
2017 yılında Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Doha'ya uyguladığı ablukayı anımsatan Swalwell, "2017 abluka sırasında (eski Başkan Donald) Trump, Katar ile stratejik ortaklığımızı neredeyse yok etti, ancak Biden bunun önemini anladı" diye konuştu.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de terör gruplarını desteklediği gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el-Suud, 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.