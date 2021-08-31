https://tr.sputniknews.com/20210831/dis-ticaret-acigi-4-ayin-en-yukseginde-1048473956.html

Dış ticaret açığı 4 ayın en yükseğinde

Dış ticaret açığı 4 ayın en yükseğinde

Dış ticaret açığı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.3 arttı. 2 milyar 827 milyon dolardan 4 milyar 278 milyon dolara çıkan dış ticaret... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:01+0300

2021-08-31T13:01+0300

2021-08-31T13:01+0300

ekonomi

türkiye

dış ticaret

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

ithalat

dış ticaret açığı

ihracat

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz ayında piyasanın beklentileriyle paralel bir şekilde gerçekleşerek 4 milyar 278 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 4.7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 77.1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82.6'ya yükseldi.Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 34.9, ithalat yüz de 25.8 arttıGenel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar olurken ithalat yüzde 25.8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2.1 oldu.Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.9 oldu.Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8.9, ithalat yüzde 24 arttıEnerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Temmuz ayında yüzde 8.9 artarak 14 milyar 442 milyon dolardan, 15 milyar 720 milyon dolara yükseldi.Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 24 artarak 13 milyar 357 milyon dolardan, 16 milyar 566 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olduTemmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 446 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 57 milyon dolar ile ABD, 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 803 milyon dolar ile İtalya, 772 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.

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türkiye, dış ticaret, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, ithalat, dış ticaret açığı, ihracat