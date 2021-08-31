Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi
https://tr.sputniknews.com/20210831/emine-erdogan-bozkurtu-ziyaret-etti-avrupada-yapilamayan-seyleri-ilk-defa-turkiyede-yaptik-1048484360.html
Emine Erdoğan Bozkurt'u ziyaret etti: Avrupa'da yapılamayan şeyleri ilk defa Türkiye'de yaptık
Emine Erdoğan Bozkurt'u ziyaret etti: Avrupa'da yapılamayan şeyleri ilk defa Türkiye'de yaptık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti. Erdoğan, "Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T18:08+0300
2021-08-31T18:08+0300
sel
emine erdoğan
bozkurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048484310_0:224:2407:1578_1920x0_80_0_0_5ca6ec6cc4f0d62d44d4224c51554760.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk ziyaretini afetzedelerin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abana Öğrenci Yurdu'na yaptı. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, afetzedelerle sohbet etti.Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Emine Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.'Gerçekten büyük bir felaket'Büyük bir felaket yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Gerçekten büyük bir felaket. Öncesinde televizyonlarda da izlemiştik. Çok üzüldük, onlarla birlikte gerçekten çok ağladık" dedi.Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bakanlarımızın ifadelerine göre, en çok dere yataklarına yapılan evlerin yanlış durumlarından dolayı bu felaketin olduğu. Tabii ki bu felaket her zaman olan bir şey değil ama bunlar da bunu hızlandırdı maalesef" diye konuştu."Kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış"Devletin vatandaşların yaralarını kısa sürede sardığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:"Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda, hatta Avrupa'da yapılamayan şeyleri de ilk defa Türkiye'de yaptık. Hem insan hem mekan hem de sokakların temizliği açısından kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış. Ben de bire bir bunu burada teşhis ediyorum."Halkın mağdur edilmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Yurtlarda kalan vatandaşlarımızla bire bir görüştüm. Yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söylediler. Ben de memnuniyetle bunu görme fırsatı elde ettim. İnşallah bundan sonra bütün bunlar göz önüne alınarak, bakanlıklarımız gerekli araştırmaları yaparak şehirleşme nasıl olur en güzel örneklerini gösterecekler. Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın. Halkımız rahat olsun gereken her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Bunu burada görmek beni memnun etti. Bütün bakanlıklarımıza, belediyelerimize, STK'larımıza, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir gayretle burada hizmet verdiler. Gece günüz demeden bu hizmeti yaptılar."Askerlere teşekkür ettiDaha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. Ardından çalışmalara katılan askerlerle bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, özverili çalışmaları dolayısıyla askerlere teşekkür etti.Yeni yapılacak dükkanların temel atma törenine de katılan Erdoğan, Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde afetzede çocuklara okul çantası, oyuncak ve bisiklet hediye eden Erdoğan, çocukların aileleriyle de bir süre sohbet etti.Emine Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048484310_2:0:2405:1802_1920x0_80_0_0_418bbc3387caa43381d99905d835fa32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, emine erdoğan, bozkurt

Emine Erdoğan Bozkurt'u ziyaret etti: Avrupa'da yapılamayan şeyleri ilk defa Türkiye'de yaptık

18:08 31.08.2021
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti. Erdoğan, "Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda, hatta Avrupa'da yapılamayan şeyleri de ilk defa Türkiye'de yaptık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk ziyaretini afetzedelerin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abana Öğrenci Yurdu'na yaptı. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, afetzedelerle sohbet etti.
Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Emine Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

'Gerçekten büyük bir felaket'

Büyük bir felaket yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Gerçekten büyük bir felaket. Öncesinde televizyonlarda da izlemiştik. Çok üzüldük, onlarla birlikte gerçekten çok ağladık" dedi.
Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bakanlarımızın ifadelerine göre, en çok dere yataklarına yapılan evlerin yanlış durumlarından dolayı bu felaketin olduğu. Tabii ki bu felaket her zaman olan bir şey değil ama bunlar da bunu hızlandırdı maalesef" diye konuştu.
"Kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış"
Devletin vatandaşların yaralarını kısa sürede sardığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda, hatta Avrupa'da yapılamayan şeyleri de ilk defa Türkiye'de yaptık. Hem insan hem mekan hem de sokakların temizliği açısından kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış. Ben de bire bir bunu burada teşhis ediyorum."
Halkın mağdur edilmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yurtlarda kalan vatandaşlarımızla bire bir görüştüm. Yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söylediler. Ben de memnuniyetle bunu görme fırsatı elde ettim. İnşallah bundan sonra bütün bunlar göz önüne alınarak, bakanlıklarımız gerekli araştırmaları yaparak şehirleşme nasıl olur en güzel örneklerini gösterecekler. Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın. Halkımız rahat olsun gereken her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Bunu burada görmek beni memnun etti. Bütün bakanlıklarımıza, belediyelerimize, STK'larımıza, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir gayretle burada hizmet verdiler. Gece günüz demeden bu hizmeti yaptılar."

Askerlere teşekkür etti

Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. Ardından çalışmalara katılan askerlerle bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, özverili çalışmaları dolayısıyla askerlere teşekkür etti.
Yeni yapılacak dükkanların temel atma törenine de katılan Erdoğan, Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde afetzede çocuklara okul çantası, oyuncak ve bisiklet hediye eden Erdoğan, çocukların aileleriyle de bir süre sohbet etti.
Emine Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.
560001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:20İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi
19:163 kızını öldüren imam gözaltına alındı
19:16Maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
19:10Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
18:59Otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
18:45Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, polise rüşvet teklif etti: 'Çek şuradan 200 lira'
18:33Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
18:28Bakan Kurum'dan petrol sızıntısı açıklaması
18:26Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen devşirilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez
18:22Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Havlayan köpekten ürken polisin şikayetiyle ifade verdim
18:17‘Taliban, Afganistan’ın yeni hükümetini kurdu’
18:08Emine Erdoğan Bozkurt'u ziyaret etti: Avrupa'da yapılamayan şeyleri ilk defa Türkiye'de yaptık
17:59Eşini balkondan attı, 'intihara kalkıştı' diyerek serbest kaldı
17:53Johnson & Johnson'ın HIV aşısı denemeleri başarısız oldu
17:40Kalp hastasının hastane bahçesinde ölümüne soruşturma
17:38Rusya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı Haziran’dan beri ilk kez 18 bin altında
17:33ABD’nin Minsk Büyükelçiliği personel sayısını azalttı
17:2819 yaşındaki genç kız, Avcılar'daki lunaparkta hayatını kaybetti
17:17Putin: 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kardeşliği anısı uluslararası diyaloğa yardımcı olacak
17:16İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 bin adet altın ele geçirildi