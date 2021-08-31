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https://tr.sputniknews.com/20210831/erdogan-birlesik-arap-emirlikleri-veliaht-prensi-ile-gorustu-1048462433.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T00:46+0300
2021-08-31T00:46+0300
2021-08-31T00:52+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
muhammed bin zayid el nehyan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.BAE'nin resmi ajansı WAM, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.
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recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, muhammed bin zayid el nehyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü 00:46 31.08.2021 (güncellendi: 00:52 31.08.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAE'nin resmi ajansı WAM, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.