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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T00:46+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.BAE'nin resmi ajansı WAM, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.
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recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, muhammed bin zayid el nehyan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile görüştü

00:46 31.08.2021 (güncellendi: 00:52 31.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAE'nin resmi ajansı WAM, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi.
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