https://tr.sputniknews.com/20210831/eski-masterchef-yarismacisi-murat-ozdemir-polise-rusvet-teklif-etti-cek-suradan-200-lira-1048485387.html
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, polise rüşvet teklif etti: 'Çek şuradan 200 lira'
Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, polise rüşvet teklif etti: 'Çek şuradan 200 lira'
Arabasını yanlış yere park eden eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, aracı çekmeye gelen polislerle bir tomar para uzatarak "Çek şuradan 200 lira" dedi... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T18:45+0300
2021-08-31T18:45+0300
2021-08-31T18:57+0300
yaşam
türkiye
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tv8
rüşvet
yarışma programı
rüşvet teklifi
masterchef
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MasterChef Türkiye isimli TV8'de yayınlanan yarışma programından diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle de gündeme gelen Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine gelen polis ekibi, Murat Özdemir’e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekici ile kaldırılmak istendi. Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir’e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.Olay yerinde bulunan görevli komiserin, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü.Özdemir'in, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürüldüğü belirtildi.
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Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, polise rüşvet teklif etti: 'Çek şuradan 200 lira'
18:45 31.08.2021 (güncellendi: 18:57 31.08.2021)
Arabasını yanlış yere park eden eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, aracı çekmeye gelen polislerle bir tomar para uzatarak "Çek şuradan 200 lira" dedi ve gözaltına alındı.
MasterChef Türkiye isimli TV8'de yayınlanan yarışma programından diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle de gündeme gelen Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Şikayet üzerine gelen polis ekibi, Murat Özdemir’e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi.
Hatalı park edilen araç çekici ile kaldırılmak istendi. Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir’e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu.
Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.
Olay yerinde bulunan görevli komiserin, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü.
Özdemir'in, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürüldüğü belirtildi.