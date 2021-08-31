https://tr.sputniknews.com/20210831/eskisehir-valiligi-15-gunluk-etkinlik-yasagi-getirdi-1048489723.html

Eskişehir Valiliği, 15 günlük etkinlik yasağı getirdi

Eskişehir Valiliği, 15 günlük etkinlik yasağı getirdi

Eskişehir Valiliği tarafından, kentte kamuya açık alanlarda bazı etkinliklerin belirli süreyle yasaklandığı duyuruldu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T21:30+0300

2021-08-31T21:30+0300

2021-08-31T21:30+0300

türkiye

eskişehir

gösteri

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104041/66/1040416672_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c4ec878d89dde3fd7dce0a26bac6ec7f.jpg

Eskişehir Valiliği'nce kamuya açık alanlarda bazı etkinliklere 15 günlük yasak getirildi. Eylül ayının başından itibaren geçerli olacak yasakların Eskişehir Valiliğince www.eskisehir.gov.tr adresinden yayınladığı duyuruldu. Yasaklarla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:"Kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin toplama ve toplanma teşebbüsünde bulunma, yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş, pankart asma, protesto eylemi gibi etkinlikler 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren (15) gün süre ile yasaklandığına dair valilik kararı valiliğimize ait www.eskisehir.gov.tr adresinde yayınlanmıştır" denildi.

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eskişehir, gösteri, yasak