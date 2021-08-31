https://tr.sputniknews.com/20210831/estonyanin-yeni-cumhurbaskani-alar-karis-oldu-1048488644.html

Estonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alar Karis oldu

Estonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alar Karis oldu

Estonya’da tek adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimini, mecliste yapılan ikinci tur oylamada 63 yaşındaki Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis kazandı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T20:55+0300

2021-08-31T20:55+0300

2021-08-31T20:55+0300

dünya

estonya

alar karis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048488619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd2ff6d74f27b206b209a0f0b073a666.jpg

Kaja Kallas Başbakanlığı'ndaki koalisyon hükümetinin adayı olan Karis, bugün yapılan oylamada 101 sandalyeli mecliste 72 milletvekilin desteğini alarak, Estonya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.Kendisini liberal-muhafazakar değerlere bağlı olarak niteleyen Karis sonuçların açıklanmasının hemen ardından kendisine destek veren, vermeyen herkese teşekkür ederek, parlamento için iyi bir partner olacağı sözünü verdi.Moleküler genetik ve biyoloji eğitimi almış olan Karis, 2003-2007 yılları arasında Estonya Doğa Bilimleri Üniversitesi, 2007-2012 yılları arasında da Tartu Üniversitesi rektörlüğü görevlerinde bulunmuştu.11 Ekim’de mevcut Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid’den görevi devralacak olan Karis son olarak Estonya Ulusal Müzesi Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.Öte yandan, Karis mecliste dün yapılan oylamada, 63 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmesi için gereken 68 oy sınırının altında kalmıştı.

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estonya, alar karis