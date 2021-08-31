https://tr.sputniknews.com/20210831/ethereumdaki-yazilim-hatasi-kripto-piyasasinda-dususe-neden-oldu-1048478864.html

Ethereum'daki yazılım hatası kripto piyasasında düşüşe neden oldu

Ethereum'daki yazılım hatası kripto piyasasında düşüşe neden oldu

Geçen hafta kripto para piyasası yazılım hatası skandalı ile sarsıldı. Ethereum'a gelen güncellemenin ardından bilgisayar korsanlarının bulduğu hata nedeniyle... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T15:26+0300

2021-08-31T15:26+0300

2021-08-31T15:27+0300

yaşam

ethereum

hacker

düşüş

yazılım

hata

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Dünyada Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para birimi olan Ethereum’a hacker saldırısı gerçekleşti. Sözcü’nün aktardığına göre, hackerların tespit ettiği ‘bug’ nedeniyle fiyatlarda dalgalanma yaşandı.Altcoinlerin ve token olarak da adlandırılan Ethereum’a endeksli binlerce jetonun kullandığı Ethereum’ın blok zincir teknolojisindeki yazılım hatası, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.Yazılım hatası, Ethereum’un yaptığı bir güncelleme ile geldi. Hatayı bulan korsanlarsa sistemi hackleyerek hatayı büyütmüştü.‘Hasarı en aza indirerek zararı düşürdük’Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin, dün yaptığı açıklamada hata ile ilgili güncelleme yaptıklarını ve hasarı en aza indirerek zararı düşürdüklerini söyledi.Hatanın ardından geçtiğimiz haftabaşı 3 bin 341 dolar olan Ethereum’un fiyatı hafta ortasında yüzde 9 değer kaybederek 3 bin 46 doları görmüştü.Sorunun çözümü için yapılan ikinci güncellemenin ardından Ethereum yaralarını tekrar sararak yükselişe geçti. Ethereum son olarak gün içinde 3 bin 368 dolara çıktı.Bitcoin’de ise düşüş sürüyor. 50 bin sınırını bir türlü aşamayan Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.6 değer kaybederek 47 bin 740 dolara düştü.Binlerce altcoinin kullandığı bir teknoloji olan Ethereum’un blok zinciri teknolojisi, kriptoların güvenliği ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.Ağustos ayında, PolyNetwork isimli bir merkezi olmayan finans (DeFi) platformu bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve 630 milyon dolar değerinde para çalınmıştı. Hackerlar beyaz şapkalı olduklarını belirterek parayı geri iade etmişlerdi. Ancak platformdaki açık tartışmalara neden olmuştu.

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ethereum, hacker, düşüş, yazılım, hata