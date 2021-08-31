https://tr.sputniknews.com/20210831/fenerbahcede-iki-ayrilik-1048476586.html

Fenerbahçe'de iki ayrılık

Fenerbahçe'de iki ayrılık

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya; Emre Nasuh ise Darıca Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T14:14+0300

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yaşam

türkiye

fenerbahçe

futbol

transfer

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Gürkan Başkan'ın bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi.Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Nasuh'un da Darıca Gençlerbirliği'ne transfer olduğu aktarıldı.

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türkiye, fenerbahçe, futbol, transfer