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https://tr.sputniknews.com/20210831/fenerbahcede-iki-ayrilik-1048476586.html
Fenerbahçe'de iki ayrılık
Fenerbahçe'de iki ayrılık
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya; Emre Nasuh ise Darıca Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T14:14+0300
2021-08-31T14:14+0300
2021-08-31T14:14+0300
yaşam
türkiye
fenerbahçe
futbol
transfer
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Gürkan Başkan'ın bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi.Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Nasuh'un da Darıca Gençlerbirliği'ne transfer olduğu aktarıldı.
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türkiye, fenerbahçe, futbol, transfer
Fenerbahçe'de iki ayrılık
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Gürkan Başkan, Portekiz temsilcisi Famalicao'ya; Emre Nasuh ise Darıca Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki
Gürkan Başkan'ın bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibine transfer olduğu belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Emre Nasuh'un da Darıca Gençlerbirliği'ne transfer olduğu aktarıldı.