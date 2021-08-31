https://tr.sputniknews.com/20210831/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonasi-ceyrek-finalinde-polonya-ile-karsilasacak-1048461872.html

'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak

'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T00:18+0300

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yaşam

polonya

türkiye

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.'Filenin Sultanları' şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

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polonya, türkiye, türkiye a milli kadın voleybol takımı