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https://tr.sputniknews.com/20210831/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonasi-ceyrek-finalinde-polonya-ile-karsilasacak-1048461872.html
'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak
'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T00:18+0300
2021-08-31T00:18+0300
2021-08-31T00:18+0300
yaşam
polonya
türkiye
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.'Filenin Sultanları' şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.
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polonya, türkiye, türkiye a milli kadın voleybol takımı
'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Türkiye, son
16 turunda Çekya'yı
, Polonya da Ukrayna'yı
3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
'
Filenin Sultanları' şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.