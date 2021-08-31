https://tr.sputniknews.com/20210831/galatasaray-mostafa-mohamed-icin-bordeauxla-anlasti-1048477262.html

Galatasaray, Mostafa Mohamed için Bordeaux'la anlaştı

Galatasaray, Mostafa Mohamed için Bordeaux'la anlaştı

Galatasaray'da son dakika sürpriz ayrılık geliyor. Sarı-Kırmızılı kulüp Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux'la anlaşmaya vardı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T14:39+0300

2021-08-31T14:39+0300

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yaşam

spor

galatasay kulübü

futbol

mostafa mohammed

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Galatasaray, Mostafa Mohamed için Fransız kulüp Bordeaux'la anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.Fanatik'in aktardığına göre Galatasaray, Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon euroya satması bekleniyor. Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mohamed'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray ve Bordeaux kulüpleri de kısa süre içinde transferi açıklayacaklar.Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.

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spor, galatasay kulübü, futbol, mostafa mohammed