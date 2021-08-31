Galatasaray, Mostafa Mohamed için Bordeaux'la anlaştı

Galatasaray, Mostafa Mohamed için Fransız kulüp Bordeaux'la anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.Fanatik'in aktardığına göre Galatasaray, Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon euroya satması bekleniyor. Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mohamed'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray ve Bordeaux kulüpleri de kısa süre içinde transferi açıklayacaklar.Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.
Galatasaray'da son dakika sürpriz ayrılık geliyor. Sarı-Kırmızılı kulüp Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux'la anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Mostafa Mohamed için Fransız kulüp Bordeaux'la anlaşmaya vardı.
Sarı-Kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Fanatik'in aktardığına göre Galatasaray, Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon euroya satması bekleniyor. Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mohamed'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray ve Bordeaux kulüpleri de kısa süre içinde transferi açıklayacaklar.
Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.