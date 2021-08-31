Galatasaray'da ihracı istenen Mustafa Cengiz yönetimi için karar çıktı

Galatasaray yönetim kurulu sözcüsü Sanver, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi."
Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Remzi Sanver, Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ihraç edilmediğini açıkladı.
Galatasaray yönetim kurulu sözcüsü Sanver, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi."