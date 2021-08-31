https://tr.sputniknews.com/20210831/galatasarayda-ihraci-istenen-mustafa-cengiz-yonetimi-icin-karar-cikti-1048487179.html

Galatasaray'da ihracı istenen Mustafa Cengiz yönetimi için karar çıktı

Galatasaray'da ihracı istenen Mustafa Cengiz yönetimi için karar çıktı

Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Remzi Sanver, Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ihraç edilmediğini açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T19:56+0300

2021-08-31T19:56+0300

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galatasaray

ihraç

mustafa cengiz

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Galatasaray yönetim kurulu sözcüsü Sanver, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi."

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galatasaray, ihraç, mustafa cengiz