Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210831/gemi-sokum-tersanesi-yaninda-asbest-55-noktada-inceleme-yapildi-1048479062.html
Gemi söküm tersanesi yanında asbest: 55 noktada inceleme yapıldı
Gemi söküm tersanesi yanında asbest: 55 noktada inceleme yapıldı
Aliağa’da 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında sokaklardaki toz numunelerini inceleyen asbest uzmanları, tersanenin bitişiğindeki numunelerde halk sağlığına... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T15:36+0300
2021-08-31T15:36+0300
yaşam
kanser
aliağa
gemi
tesis
akciğer
asbest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048479037_0:110:588:441_1920x0_80_0_0_d06b7363f676e7e76c21c52ce884d17f.jpg
Geçtiğimiz günlerde Fransız ve Brezilya donanmalarına yıllarca hizmet eden ve üzerinde yüz binlerce ton asbest barındırdığı iddia edilen NAe Sao Paulo isimli geminin Aliağa’ya getirilip sökülecek olması tartışma yaratmış, bu durum "Acaba gemi söküm tesislerinde sökülen gemilerde bulunan asbest çevreye yayılıyor mu?" sorusuna neden olmuştu. Bu soruya ilişkin önemli bir araştırmaya imza atıldı.Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Aliağa’daki 55 sokakta, yol kenarından rastgele toplanan toz numunelerini inceleyen asbest uzmanları, tersanenin bitişiğindeki Gemi Söküm Tesisi (İçerisi) Sokak’taki numunelerde halk sağlığına zararlı asbest lifleri tespit ettiler. Aliağa Çevre Platformu ile birlikte yürütülen çalışmada, en riskli yerin tersaneye bitişik alan olduğu belirlendi.'Tespiti önemli'Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği (ASTA) Başkanı Cafer Fidan, araştırmanın sonuçlarını anlatırken, şu bilgileri paylaştı: “Aliağa ilçesinde 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında asbest riski olabileceği öngörülen noktalardan HSG 248 standardına göre numune alım işlemini gerçekleştirerek, bağımsız akredite bir laboratuvarda numunelerin incelettik. Laboratuvardan çıkan sonuçların raporu hazırladık ve toplamda alınan 55 adet numune içerisinde ‘Gemi Söküm Tesisi (İçerisi) Sokak’ noktasından alınan numunede Serpantin Grubu Krizotil türü asbest tespit ettik. Alınan 55 adet numuneden 1 tanesinde asbest tespit edilmesi oransal olarak küçük gibi görülse de bu kadar dar kapsamlı bir araştırmada asbest tespit edilmesi önemli bir sonuçtur. İlgili devlet kurumlarının mutlaka Aliağa Gemi Söküm İşletmesi’nde detaylı asbest araştırma ve ölçümleri yaptırarak sonuçları kamuoyu ile paylaşması gerekir.'Hastalığın çıkması 40 yıla varabiliyor'Detaylı bir araştırma ile daha net bulgular elde edilebilecektir. Asbest tespit edilen noktanın gemi söküm tesislerine yakın olması anlam kazanmaktadır. Tersane içinden numune alınması durumunda daha vahim bir tablo ortaya çıkacaktır. Unutulmasın ki, asbestin tüm formları, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ‘kesin kanserojen’ olarak tanımlanıyor. Asbest solunum yoluyla akciğerlerde çeşitli hastalıklara neden oluyor. Hastalıklar en erken 4-6 yıl arasında bir sürede maruz kalındıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Maruz kalındıktan sonra hastalığın ortaya çıkması 40 yıla kadar da varabiliyor.”
aliağa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048479037_0:0:588:441_1920x0_80_0_0_283d270544d1e0b8c96eff5c45cbbbc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanser, aliağa, gemi, tesis, akciğer, asbest

Gemi söküm tersanesi yanında asbest: 55 noktada inceleme yapıldı

15:36 31.08.2021
© DHAAliağa - Gemi Söküm Tesisi
Aliağa - Gemi Söküm Tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© DHA
Abone ol
Aliağa’da 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında sokaklardaki toz numunelerini inceleyen asbest uzmanları, tersanenin bitişiğindeki numunelerde halk sağlığına zararlı asbest lifleri tespit ettiler.
Geçtiğimiz günlerde Fransız ve Brezilya donanmalarına yıllarca hizmet eden ve üzerinde yüz binlerce ton asbest barındırdığı iddia edilen NAe Sao Paulo isimli geminin Aliağa’ya getirilip sökülecek olması tartışma yaratmış, bu durum "Acaba gemi söküm tesislerinde sökülen gemilerde bulunan asbest çevreye yayılıyor mu?" sorusuna neden olmuştu. Bu soruya ilişkin önemli bir araştırmaya imza atıldı.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Aliağa’daki 55 sokakta, yol kenarından rastgele toplanan toz numunelerini inceleyen asbest uzmanları, tersanenin bitişiğindeki Gemi Söküm Tesisi (İçerisi) Sokak’taki numunelerde halk sağlığına zararlı asbest lifleri tespit ettiler. Aliağa Çevre Platformu ile birlikte yürütülen çalışmada, en riskli yerin tersaneye bitişik alan olduğu belirlendi.

'Tespiti önemli'

Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği (ASTA) Başkanı Cafer Fidan, araştırmanın sonuçlarını anlatırken, şu bilgileri paylaştı:
“Aliağa ilçesinde 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında asbest riski olabileceği öngörülen noktalardan HSG 248 standardına göre numune alım işlemini gerçekleştirerek, bağımsız akredite bir laboratuvarda numunelerin incelettik. Laboratuvardan çıkan sonuçların raporu hazırladık ve toplamda alınan 55 adet numune içerisinde ‘Gemi Söküm Tesisi (İçerisi) Sokak’ noktasından alınan numunede Serpantin Grubu Krizotil türü asbest tespit ettik.
Alınan 55 adet numuneden 1 tanesinde asbest tespit edilmesi oransal olarak küçük gibi görülse de bu kadar dar kapsamlı bir araştırmada asbest tespit edilmesi önemli bir sonuçtur. İlgili devlet kurumlarının mutlaka Aliağa Gemi Söküm İşletmesi’nde detaylı asbest araştırma ve ölçümleri yaptırarak sonuçları kamuoyu ile paylaşması gerekir.

'Hastalığın çıkması 40 yıla varabiliyor'

Detaylı bir araştırma ile daha net bulgular elde edilebilecektir. Asbest tespit edilen noktanın gemi söküm tesislerine yakın olması anlam kazanmaktadır. Tersane içinden numune alınması durumunda daha vahim bir tablo ortaya çıkacaktır. Unutulmasın ki, asbestin tüm formları, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ‘kesin kanserojen’ olarak tanımlanıyor.
Asbest solunum yoluyla akciğerlerde çeşitli hastalıklara neden oluyor. Hastalıklar en erken 4-6 yıl arasında bir sürede maruz kalındıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Maruz kalındıktan sonra hastalığın ortaya çıkması 40 yıla kadar da varabiliyor.”
000002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce