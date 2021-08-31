https://tr.sputniknews.com/20210831/goztepede-unal-karaman-donemi-sona-erdi-1048485894.html

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T19:10+0300

2021-08-31T19:10+0300

2021-08-31T19:10+0300

yaşam

süper lig

futbol

ayrılık

göztepe

açıklama

teknik direktör

puan

fikstür

ünal karaman

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Geçen sezonun devre arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak Göztepe'nin teknik direktörü olan deneyimli teknik adam, karşılıklı anlaşma sonucunda yalnızca 3 aylık maaşını tazminat olarak talep etti ve diğer alacaklarını kulübe bıraktı.

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süper lig, futbol, ayrılık, göztepe, açıklama, teknik direktör, puan, fikstür, ünal karaman, istifa