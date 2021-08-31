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Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T19:10+0300
2021-08-31T19:10+0300
yaşam
süper lig
futbol
ayrılık
göztepe
açıklama
teknik direktör
puan
fikstür
ünal karaman
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Geçen sezonun devre arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak Göztepe'nin teknik direktörü olan deneyimli teknik adam, karşılıklı anlaşma sonucunda yalnızca 3 aylık maaşını tazminat olarak talep etti ve diğer alacaklarını kulübe bıraktı.
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süper lig, futbol, ayrılık, göztepe, açıklama, teknik direktör, puan, fikstür, ünal karaman, istifa

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

19:10 31.08.2021
© İHAÜnal Karaman
Ünal Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© İHA
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Göztepe Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezonun devre arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak Göztepe'nin teknik direktörü olan deneyimli teknik adam, karşılıklı anlaşma sonucunda yalnızca 3 aylık maaşını tazminat olarak talep etti ve diğer alacaklarını kulübe bıraktı.
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