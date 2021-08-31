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Hizmet sektörü maliyetlerinde artış
Hizmet sektörü maliyetlerinde artış
Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ve maliyetlerdeki artışla yükselişe geçen endeks, temmuzda yüzde 37.99'ye yükseldi. Gayrimenkul hizmetlerindeki yüzde... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T12:28+0300
2021-08-31T12:28+0300
ekonomi
sektör
ekonomi
gayrimenkul
artış
maliyet
hizmet
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Hizmet sektörünün maliyetlerini gösteren Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), geçen temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.99 arttı. Artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,17; ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24.54 olarak gerçekleşti.Yıllık bazda artış veri setinin gördüğü en yüksek artış rakamı olarak kayıtlara geçti.Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 3.3, yıllık yüzde 39.3 arttıBir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3.27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8.28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3.16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51.10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1.72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 8.13 artış gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39.31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 30.39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13.39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164.78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22.20, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28.16 artış gerçekleşti.Gayrimenkul hizmetlerinde maliyetler yıllık bazda yüzde 164 arttıYıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6.15, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7.26, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 11.69 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102.01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69.59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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sektör, ekonomi, gayrimenkul, artış, maliyet, hizmet

Hizmet sektörü maliyetlerinde artış

12:28 31.08.2021
© AAEkonomi, hizmet, artış
Ekonomi, hizmet, artış - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ve maliyetlerdeki artışla yükselişe geçen endeks, temmuzda yüzde 37.99'ye yükseldi. Gayrimenkul hizmetlerindeki yüzde 164'lük artış yaşanırken yıllık bazda en çok düşük maliyet artışı yüzde 6.2 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti.
Hizmet sektörünün maliyetlerini gösteren Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), geçen temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.99 arttı. Artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,17; ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24.54 olarak gerçekleşti.
Yıllık bazda artış veri setinin gördüğü en yüksek artış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 3.3, yıllık yüzde 39.3 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3.27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8.28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3.16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51.10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1.72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 8.13 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39.31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 30.39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13.39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164.78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22.20, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28.16 artış gerçekleşti.

Gayrimenkul hizmetlerinde maliyetler yıllık bazda yüzde 164 arttı

Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6.15, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7.26, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 11.69 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102.01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69.59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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