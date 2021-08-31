https://tr.sputniknews.com/20210831/ikitelli-cevre-sanayi-sitesinde-yangin-1048491044.html

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangın için havadan... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T22:33+0300

2021-08-31T22:33+0300

2021-08-31T22:37+0300

türkiye

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sanayi

sanayi siteleri

sanayi bölgesi

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Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıktı. 3 katlı iş hanının 11 Blok'ta bulunan kimyasal madde üretilen işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında şimdilik hasar bildirimi yapılmadı. İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Öte yandan, sanayi sitesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

türkiye

ikitelli

istanbul

başakşehir

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