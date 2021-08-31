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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangın için havadan... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T22:33+0300
2021-08-31T22:33+0300
2021-08-31T22:37+0300
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yangın
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istanbul
başakşehir
itfaiye
sanayi
sanayi siteleri
sanayi bölgesi
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Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıktı. 3 katlı iş hanının 11 Blok'ta bulunan kimyasal madde üretilen işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında şimdilik hasar bildirimi yapılmadı. İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Öte yandan, sanayi sitesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
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yangın, ikitelli, istanbul, başakşehir, itfaiye, sanayi, sanayi siteleri, sanayi bölgesi
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın 22:33 31.08.2021 (güncellendi: 22:37 31.08.2021)
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangın için havadan müdahale için destek istendi.
Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıktı.
3 katlı iş hanının 11 Blok'ta bulunan kimyasal madde üretilen işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında şimdilik hasar bildirimi yapılmadı.
İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, sanayi sitesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.