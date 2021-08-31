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https://tr.sputniknews.com/20210831/instagram-fenomeni-mercedes-morr-evinde-olu-bulundu-1048479404.html
Instagram fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu
Instagram fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu
Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Henüz 33 yaşında ölen fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T15:45+0300
2021-08-31T15:45+0300
instagram
haber global
janae gagnier
mercedes morr
yaşam
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Rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında öldüğünü açıkladı. Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.Cinayet ya da intihar üzerinde durulan polis raporunda göre akşam 04.30'da Mercedes Moor takma isimli fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı. Evde ayrıca bir de erkek cesedi bulundu.Tory Lanez "Huzur içinde uyu Kraliçe" yazarak Morr'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Haber Global'de yer alan habere göre Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.
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instagram, haber global, janae gagnier, mercedes morr

Instagram fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu

15:45 31.08.2021
© Instagram/Miss Mercedes MorrMiss Mercedes Morr
Miss Mercedes Morr - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Instagram/Miss Mercedes Morr
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Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Henüz 33 yaşında ölen fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor.
Rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında öldüğünü açıkladı. Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
Cinayet ya da intihar üzerinde durulan polis raporunda göre akşam 04.30'da Mercedes Moor takma isimli fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı. Evde ayrıca bir de erkek cesedi bulundu.
Tory Lanez "Huzur içinde uyu Kraliçe" yazarak Morr'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Haber Global'de yer alan habere göre Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.
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