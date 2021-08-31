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Instagram'dan yeni karar: 'Doğum günü bilgisi zorunluluğu'
Instagram'dan yeni karar: 'Doğum günü bilgisi zorunluluğu'
Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların doğum tarihi bilgisini paylaşmalarını zorunlu hale getirdi. Instagram, doğum tarihini girmeyen kullanıcıların... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T16:16+0300
2021-08-31T16:17+0300
yaşam
sosyal medya
instagram
doğum
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Küçük yaştaki kullanıcıları için çeşitli adımlar atan Instagram, bu konuyla da ilgili olarak yeni bir kararını açıkladı.Cumhuriyet’in haberine göre aldığı yeni kararı duyuran sosyal medya platformu, kullanıcıların doğum günlerini profillerine girmesini zorunlu kılacak. Gönderilecek bildirimlerle kullanıcıları bilgi vermeye zorlayacak platform, doğum gününü girmeyen kullanıcıların hesaplarını kilitleyecek.Instagram, verdiği bu kararın bazı nedenleri olduğunu ifade etti. Bu nedenlerden ilki, daha kişisel bir deneyim sunmak. Örneğin 18 yaşından küçük bir kullanıcı için reklam veren seçenekleri kısıtlanmış olacak. Bu sayede yaş grubuna uygun reklamlar gösterilecek. Aynı zamanda kullanıcılar, hassas içerikler konusunda da eskisine göre daha sağlıklı bir deneyim yaşayacaklar. Instagram, bu durumun kendileri için avantaj olduğunu, yaş gruplarına göre yeni güvenlik araçları oluşturulacağını belirtti.Yanlış bilgi için yapay zeka teknolojisiInstagram, resmi internet sitesinde yayınladığı bir blog gönderisinde kullanıcıların yanlış bilgi vermesini de engelleyeceğini ifade eden bir duyuru yaptı. Şirket, kullanıcılarla ilgili bazı göstergeleri kullanarak, yaş tahmininde bulunabilen yeni bir yapay zeka oluşturulduğundan bahsetti. Yapay zekanın tahmini ile verilen bilgi arasında bir uyumsuzluk varsa; Instagram bu durumdan haberdar olarak kullanıcıyı uyaracak. Hatta oluşabilecek yanlışlıkları önlemek için kullanıcıların gerçek doğum gününü kanıtlamasını sağlayacak bazı seçenekler bile sunulacak.Instagram, doğum günü ekleme koşulunun ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat beklentiler, kullanıcıların en kısa sürede bildirim almaya başlayacakları yönünde. Instagram’ın aldığı karar, platformda yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.
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sosyal medya, instagram, doğum, tarih, paylaşım

Instagram'dan yeni karar: 'Doğum günü bilgisi zorunluluğu'

16:16 31.08.2021 (güncellendi: 16:17 31.08.2021)
© AAInstagram / sosyal medya
Instagram / sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların doğum tarihi bilgisini paylaşmalarını zorunlu hale getirdi. Instagram, doğum tarihini girmeyen kullanıcıların hesaplarını kilitleyecek.
Küçük yaştaki kullanıcıları için çeşitli adımlar atan Instagram, bu konuyla da ilgili olarak yeni bir kararını açıkladı.
Cumhuriyet’in haberine göre aldığı yeni kararı duyuran sosyal medya platformu, kullanıcıların doğum günlerini profillerine girmesini zorunlu kılacak. Gönderilecek bildirimlerle kullanıcıları bilgi vermeye zorlayacak platform, doğum gününü girmeyen kullanıcıların hesaplarını kilitleyecek.
Instagram, verdiği bu kararın bazı nedenleri olduğunu ifade etti. Bu nedenlerden ilki, daha kişisel bir deneyim sunmak. Örneğin 18 yaşından küçük bir kullanıcı için reklam veren seçenekleri kısıtlanmış olacak. Bu sayede yaş grubuna uygun reklamlar gösterilecek. Aynı zamanda kullanıcılar, hassas içerikler konusunda da eskisine göre daha sağlıklı bir deneyim yaşayacaklar. Instagram, bu durumun kendileri için avantaj olduğunu, yaş gruplarına göre yeni güvenlik araçları oluşturulacağını belirtti.

Yanlış bilgi için yapay zeka teknolojisi

Instagram, resmi internet sitesinde yayınladığı bir blog gönderisinde kullanıcıların yanlış bilgi vermesini de engelleyeceğini ifade eden bir duyuru yaptı.
Şirket, kullanıcılarla ilgili bazı göstergeleri kullanarak, yaş tahmininde bulunabilen yeni bir yapay zeka oluşturulduğundan bahsetti. Yapay zekanın tahmini ile verilen bilgi arasında bir uyumsuzluk varsa; Instagram bu durumdan haberdar olarak kullanıcıyı uyaracak. Hatta oluşabilecek yanlışlıkları önlemek için kullanıcıların gerçek doğum gününü kanıtlamasını sağlayacak bazı seçenekler bile sunulacak.
Instagram, doğum günü ekleme koşulunun ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat beklentiler, kullanıcıların en kısa sürede bildirim almaya başlayacakları yönünde. Instagram’ın aldığı karar, platformda yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.
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