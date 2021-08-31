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İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük
İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük
İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek görüşmelerin devam edeceği... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T03:17+0300
2021-08-31T03:17+0300
dünya
irak
işid
iran
suudi arabistan
görüşme
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Mescidi, Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda yaptığı konuşmada, İran’ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, “İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız" dedi.Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran’daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak" ifadelerini kullandı.Hiç kimsenin İran’dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran’ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.Mescidi, Irak’a IŞİD'le mücadelesinde ve elektrik hizmeti konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.
irak
iran
suudi arabistan
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irak, işid, iran, suudi arabistan, görüşme

İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük

03:17 31.08.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMAR
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İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.
Mescidi, Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda yaptığı konuşmada, İran’ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, “İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız" dedi.
Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran’daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak" ifadelerini kullandı.
Hiç kimsenin İran’dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran’ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.
Mescidi, Irak’a IŞİD'le mücadelesinde ve elektrik hizmeti konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.
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