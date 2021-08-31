https://tr.sputniknews.com/20210831/iran-suudi-arabistan-ile-bagdatta-3-kez-gorustuk-1048464580.html

İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük

İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek görüşmelerin devam edeceği... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T03:17+0300

2021-08-31T03:17+0300

2021-08-31T03:17+0300

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Mescidi, Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda yaptığı konuşmada, İran’ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, “İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız" dedi.Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta 3 kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran’daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak" ifadelerini kullandı.Hiç kimsenin İran’dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran’ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.Mescidi, Irak’a IŞİD'le mücadelesinde ve elektrik hizmeti konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

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irak, işid, iran, suudi arabistan, görüşme