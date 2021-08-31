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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210831/italya-disisleri-afganistan-terorun-ureme-alani-guvenligi-tehdit-eden-bir-yer-haline-gelemez-1048463837.html
İtalya Dışişleri: Afganistan, terörün üreme alanı, güvenliği tehdit eden bir yer haline gelemez
İtalya Dışişleri: Afganistan, terörün üreme alanı, güvenliği tehdit eden bir yer haline gelemez
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan’ın yeniden terörün üreme alanı ve uluslararası güvenliğe tehdit haline gelmemesi gerektiğini belirtti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T02:00+0300
2021-08-31T02:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
italya
luigi di maio
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Di Maio, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği (AB), NATO, Türkiye ve Katar’ın katılımıyla Afganistan gündemiyle düzenlenen olağanüstü uluslararası toplantıya katıldı.İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Di Maio, toplantıda, Afganistan'daki terör tehdidinin somut olduğunu ve bununla yüzleşmek gerektiğini ifade etti.Di Maio, "Afganistan, yeniden terörün üreme alanı ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir yer haline gelemez." ifadesini kullandı.Taliban'ın ülkede herhangi bir terörist grubun faaliyet göstermesini önleme hususundaki taahhüdünü yerine getirip getirmediğini takip etmeleri gerektiğini dile getiren Di Maio, Rusya ve Çin'in de benzer endişeleri taşıdığını bu nedenle tüm taraflarla birlikte çalışmaları gerektiğini ve bütün uluslararası toplumun taahhüdüne ihtiyaç olduğunu söyledi.Di Maio, Afganlar başta olmak üzere bölgede ihtiyaç sahibi ülkelere insani yardım sağlamaya devam edeceklerini belirtti.İtalyan bakan, Afganistan'a insani yardım erişiminin garanti altına alınmasını, yardımın gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve Birleşmiş Milletler kurumlarının mevcudiyetine engel olunmamasını sağlamaları gerektiğini kaydetti.
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İtalya Dışişleri: Afganistan, terörün üreme alanı, güvenliği tehdit eden bir yer haline gelemez

02:00 31.08.2021
© REUTERS / StringerABD'den Afganistan'da geriye kalanlar
ABD'den Afganistan'da geriye kalanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Stringer
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan’ın yeniden terörün üreme alanı ve uluslararası güvenliğe tehdit haline gelmemesi gerektiğini belirtti.
Di Maio, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği (AB), NATO, Türkiye ve Katar’ın katılımıyla Afganistan gündemiyle düzenlenen olağanüstü uluslararası toplantıya katıldı.
İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Di Maio, toplantıda, Afganistan'daki terör tehdidinin somut olduğunu ve bununla yüzleşmek gerektiğini ifade etti.
Di Maio, "Afganistan, yeniden terörün üreme alanı ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir yer haline gelemez." ifadesini kullandı.
Taliban'ın ülkede herhangi bir terörist grubun faaliyet göstermesini önleme hususundaki taahhüdünü yerine getirip getirmediğini takip etmeleri gerektiğini dile getiren Di Maio, Rusya ve Çin'in de benzer endişeleri taşıdığını bu nedenle tüm taraflarla birlikte çalışmaları gerektiğini ve bütün uluslararası toplumun taahhüdüne ihtiyaç olduğunu söyledi.
Di Maio, Afganlar başta olmak üzere bölgede ihtiyaç sahibi ülkelere insani yardım sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
İtalyan bakan, Afganistan'a insani yardım erişiminin garanti altına alınmasını, yardımın gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve Birleşmiş Milletler kurumlarının mevcudiyetine engel olunmamasını sağlamaları gerektiğini kaydetti.
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