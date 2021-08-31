https://tr.sputniknews.com/20210831/kaide-lideri-usame-bin-ladinin-sag-kolu-afganistana-muzaffer-sekilde-geri-dondu-1048481373.html

Kaide lideri Usame bin Ladin'in sağ kolu, 'Afganistan'a muzaffer şekilde geri döndü'

Kaide lideri Usame bin Ladin'in sağ kolu, 'Afganistan'a muzaffer şekilde geri döndü'

Kaide liderliğinin önde gelen isimlerinden Amin ül-Hak'ın memleketi olan Afganistan'ın Nangarhar vilayetine taraftarlarının sevinç gösterileri ve Taliban... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T16:50+0300

2021-08-31T16:50+0300

2021-08-31T17:43+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

el kaide

pakistan

usame bin ladin

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ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Taliban'ın hakimiyetine geçen Afganistan'ın tekrar terör örgütleri için güvenli sığınağa dönüşeceği endişeleri dile getirilirken, Kaide liderliğinin önde gelen isimlerinden Amin ül-Hak'ın Afganistan'a geri döndüğü öne sürüldü.ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmeye "El Kaide'yi yok ederek ve Usame bin Ladin'i öldürerek misyonumuzu tamamladık” gibi izahatlar getirmesine karşın, Kabil Havalimanı'nı vuran IŞİD-Horosan'ın (IŞİD-H) bombalı saldırılarının ardından, bu kez ABD'nin 2011'de öldürdüğünü açıkladığı Kaide lideri Usame bin Ladin'in korunmasından sorumlu olan ve örgütün silah tedarikçiliğini yapan Amin ül-Hak'ın memleketi olan Afganistan'ın Nangarhar vilayetine geri döndüğünü gösteren bir video sosyal medyaya düştü.1980'lerden beriGazeteci ve akademisyen Bilal Sarvary'nin paylaştığı videoda, Amin ül-Hak olduğu söylenen kişi, Taliban kontrol noktasından geçen aracın içinden taraftarlarına el sallarken ve aracın durmasıyla pencereyi açarken görülüyor. Bunun üzerine o tarafa atılan kalabalık içinden birkaç kişi Hak'ın elini yakalayıp öpüyor, tekrar hareket eden aracın yanında yürüyor. Araca eşlik eden konvoydaki ağır silahlı savaşçılardan bazısı Taliban bayrakları taşıyor.Sarvary, paylaşımında "Afganistan'da önemli bir Kaide aktörü olan ve Usame bin Ladin'in Tor Bora'daki güvenliğinden sorumlu olan Dr. Amin ül-Hak, Taliban'ın eline geçmesinin ardından memleketi Nangarhar vilayetine geri döndü. Dr. Amin, bin Ladin'le 1980'lerde Abdullah Azzam ile birlikte çalıştığı dönemde yakınlaşmıştı" diye yazdı.'Küresel cihadın babasından' geliyorlarSuudi Arabistan tarafından desteklenen, 1980'lerde Sovyetlere karşı mücahitlerin ve dolayısıyla bin Ladin'in akıl hocası olan ve onunla birlikte Sovyetlere karşı yabancı savaşçı yetiştirmek için Hidemat Okulu'nu kuran Filistinli Abdullah Azzam, Sovyetler'in çekilmesinin ardından diğer ülkeler için cihat çağrısı yapıp 'küresel cihadın babası' lakabıyla anılırken, 1989'da Pakistan'da düzenlenen suikastta ölmüştü.Tora Bora'dan Pakistan'a geçiş1996'da Sudan'a gidip bin Ladin'i Afganistan'a getiren Afgan heyetinde bulunan, Bin Ladin'in Siyah Muhafızlar diye bilinen korumalarından sorumlu olan Amin ül-Hak'ın ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal ettiği Afganistan'da Kaide'nin saklandığı Tora Bora'ya düzenlediği hava harekatından Kaide lideriyle birlikte sağ salim kurtulup Pakistan'a geçtiği belirtilmişti. BM raporuna geçen sicil2008'de yakalanan ama 3 yıl sonra polisin bin Ladin bağlantısına dair kanıt bulamadığı gerekçesiyle serbest bırakılan Hak, BM raporunda ise 'Bin Ladin ile Kaide adına eylemler planlamak, hazırlamak, kolaylaştırmak, finanse etmek ve eylemlere katılım göstermekten, aynı zamanda teröristlere silah ve ilgili malzemeleri tedarik etmek, satmak veya devretmek veya başka türlü destekleyici eylem veya faaliyetlerde bulunmaktan' sorumlu tutuldu. ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından Hak'ın mal varlıklarına dondurma kararı getirmişti. Pentagon raporuna rağmenPentagon Genel Denetim Ofisi'nin bu ay yayımladığı bir raporda 'Kaide'nin yine Afganistan'da katliam komplosu kurabileceği güvenli bir sığınak elde ettiği, Taliban'ın ilişkilerini devam ettirdiği Kaide'ye Afganistan'da güvenli sığınak sağladığı' ileri sürüldü.Şimdilik Taliban, uluslararası topluma tam tersi vaatlerde bulunan açıklamalar yapmakla meşgul.

https://tr.sputniknews.com/20210826/nbcye-konusan-taliban-sozcusu-11-eylul-saldirilarinin-emrini-bin-ladinin-verdigine-dair-kanit-yok-1048362225.html

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