Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Kaide lideri Usame bin Ladin'in sağ kolu, 'Afganistan'a muzaffer şekilde geri döndü'
16:50 31.08.2021 (güncellendi: 17:43 31.08.2021)
© AFP 2021 / BANARAS KHAN2 Mayıs 2012, Usame bin Ladin'in öldürülmesinin 1. yıldönümü, Pakistan, Keta, Taliban yanlısı parti JUI-N gösterisi
© AFP 2021 / BANARAS KHAN
Kaide liderliğinin önde gelen isimlerinden Amin ül-Hak'ın memleketi olan Afganistan'ın Nangarhar vilayetine taraftarlarının sevinç gösterileri ve Taliban bayrakları eşliğinde geri döndüğüne dair görüntüler paylaşıldı.
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Taliban'ın hakimiyetine geçen Afganistan'ın tekrar terör örgütleri için güvenli sığınağa dönüşeceği endişeleri dile getirilirken, Kaide liderliğinin önde gelen isimlerinden Amin ül-Hak'ın Afganistan'a geri döndüğü öne sürüldü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmeye "El Kaide'yi yok ederek ve Usame bin Ladin'i öldürerek misyonumuzu tamamladık” gibi izahatlar getirmesine karşın, Kabil Havalimanı'nı vuran IŞİD-Horosan'ın (IŞİD-H) bombalı saldırılarının ardından, bu kez ABD'nin 2011'de öldürdüğünü açıkladığı Kaide lideri Usame bin Ladin'in korunmasından sorumlu olan ve örgütün silah tedarikçiliğini yapan Amin ül-Hak'ın memleketi olan Afganistan'ın Nangarhar vilayetine geri döndüğünü gösteren bir video sosyal medyaya düştü.
Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 30, 2021
1980'lerden beri
Gazeteci ve akademisyen Bilal Sarvary'nin paylaştığı videoda, Amin ül-Hak olduğu söylenen kişi, Taliban kontrol noktasından geçen aracın içinden taraftarlarına el sallarken ve aracın durmasıyla pencereyi açarken görülüyor. Bunun üzerine o tarafa atılan kalabalık içinden birkaç kişi Hak'ın elini yakalayıp öpüyor, tekrar hareket eden aracın yanında yürüyor. Araca eşlik eden konvoydaki ağır silahlı savaşçılardan bazısı Taliban bayrakları taşıyor.
Sarvary, paylaşımında "Afganistan'da önemli bir Kaide aktörü olan ve Usame bin Ladin'in Tor Bora'daki güvenliğinden sorumlu olan Dr. Amin ül-Hak, Taliban'ın eline geçmesinin ardından memleketi Nangarhar vilayetine geri döndü. Dr. Amin, bin Ladin'le 1980'lerde Abdullah Azzam ile birlikte çalıştığı dönemde yakınlaşmıştı" diye yazdı.
'Küresel cihadın babasından' geliyorlar
Suudi Arabistan tarafından desteklenen, 1980'lerde Sovyetlere karşı mücahitlerin ve dolayısıyla bin Ladin'in akıl hocası olan ve onunla birlikte Sovyetlere karşı yabancı savaşçı yetiştirmek için Hidemat Okulu'nu kuran Filistinli Abdullah Azzam, Sovyetler'in çekilmesinin ardından diğer ülkeler için cihat çağrısı yapıp 'küresel cihadın babası' lakabıyla anılırken, 1989'da Pakistan'da düzenlenen suikastta ölmüştü.
Top Al Qaeda arms dealer returns to Afghanistan hours before US troops leave https://t.co/1huEkoCDKa— The Sun (@TheSun_NI) August 30, 2021
Tora Bora'dan Pakistan'a geçiş
1996'da Sudan'a gidip bin Ladin'i Afganistan'a getiren Afgan heyetinde bulunan, Bin Ladin'in Siyah Muhafızlar diye bilinen korumalarından sorumlu olan Amin ül-Hak'ın ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarını müteakip işgal ettiği Afganistan'da Kaide'nin saklandığı Tora Bora'ya düzenlediği hava harekatından Kaide lideriyle birlikte sağ salim kurtulup Pakistan'a geçtiği belirtilmişti.
BM raporuna geçen sicil
2008'de yakalanan ama 3 yıl sonra polisin bin Ladin bağlantısına dair kanıt bulamadığı gerekçesiyle serbest bırakılan Hak, BM raporunda ise 'Bin Ladin ile Kaide adına eylemler planlamak, hazırlamak, kolaylaştırmak, finanse etmek ve eylemlere katılım göstermekten, aynı zamanda teröristlere silah ve ilgili malzemeleri tedarik etmek, satmak veya devretmek veya başka türlü destekleyici eylem veya faaliyetlerde bulunmaktan' sorumlu tutuldu.
ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından Hak'ın mal varlıklarına dondurma kararı getirmişti.
Pentagon raporuna rağmen
Pentagon Genel Denetim Ofisi'nin bu ay yayımladığı bir raporda 'Kaide'nin yine Afganistan'da katliam komplosu kurabileceği güvenli bir sığınak elde ettiği, Taliban'ın ilişkilerini devam ettirdiği Kaide'ye Afganistan'da güvenli sığınak sağladığı' ileri sürüldü.
Şimdilik Taliban, uluslararası topluma tam tersi vaatlerde bulunan açıklamalar yapmakla meşgul.