Kalp hastasının hastane bahçesinde ölümüne soruşturma

Kalp rahatsızlığı bulunan Güllü Gülfidan, muayene için geldiği Bursa Şehir Hastanesi bahçesindeki bankta otururken fenalaştı.DHA'nın haberine göre, yere düşen Gülfidan için yakınları hastaneye giderek doktorlardan yardım istedi. 112 Acil´e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan´a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Güllü Gülfidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Gülfidan´ın olay yerindeki yakınları hastanedeki doktorların bahçeye çıkarak, yardım etmediklerini öne sürdü. Sağlık ekibinin Gülfidan´a müdahalesi ve hastane bahçesinde toplanan kalabalığın tepkisi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamaİl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Yetkililer, "Hastanın yakınlarının başvurusu üzerine hem hastanenin acil servisinden bir ekibin, hem de 112 ambulansının olay yerine yönlendirildiğini, ihbardan 11 dakika sonra da ambulansın hastaya ulaştığını söyledi.
Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesinde otururken fenalaşan kalp hastası Güllü Gülfidan, hayatını kaybetti. Yakınları, hastanedeki görevlilerin, yardım çağrılarını geri çevirip ambulansı aramalarını söylediklerini iddia etti. Gülfidan'ın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Kalp rahatsızlığı bulunan Güllü Gülfidan, muayene için geldiği Bursa Şehir Hastanesi bahçesindeki bankta otururken fenalaştı.
DHA'nın haberine göre, yere düşen Gülfidan için yakınları hastaneye giderek doktorlardan yardım istedi. 112 Acil´e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan´a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Güllü Gülfidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gülfidan´ın olay yerindeki yakınları hastanedeki doktorların bahçeye çıkarak, yardım etmediklerini öne sürdü. Sağlık ekibinin Gülfidan´a müdahalesi ve hastane bahçesinde toplanan kalabalığın tepkisi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
Yetkililer, "Hastanın yakınlarının başvurusu üzerine hem hastanenin acil servisinden bir ekibin, hem de 112 ambulansının olay yerine yönlendirildiğini, ihbardan 11 dakika sonra da ambulansın hastaya ulaştığını söyledi.