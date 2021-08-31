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https://tr.sputniknews.com/20210831/karantina-kacagi-minibuste-battaniyeye-saklanirken-yakalandi-cezayi-oderim-ama-yurtta-kalamam-1048470090.html
Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'
Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'
Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Kovid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T10:54+0300
2021-08-31T10:54+0300
türkiye
ceza
yurt
para cezası
karantina
koronavirüs
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Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.Polis, Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bir minibüs durdurdu. Şanlıurfa'dan Kırıkkale'ye çalışmak için gelen 5 kişinin HES kodu kontrolleri yapıldı. Battaniye altına saklanan Halil T.'nin de Kovid-19 PCR testi pozitif olduğu tespit edildi.4 bin 50 lira para cezası uygulandıPolis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Halil T.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, riskli durumdaki Halil T.'yi karantina yurduna götürmek dakikalarca çaba sarf etti. "Benim evim var. Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi. Bir süre ikna çabalarının ardından Halil T., ekip aracına bindirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. Sürücü ve diğer 3 yolcu, PCR testi yaptırmaları için de hastaneye gönderildi.
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ceza, yurt, para cezası, karantina, koronavirüs

Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: 'Cezayı öderim ama yurtta kalamam'

10:54 31.08.2021
© DHAKarantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: Cezayı öderim ama yurtta kalamam
Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: Cezayı öderim ama yurtta kalamam - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© DHA
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Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Kovid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.
Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

Polis, Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bir minibüs durdurdu.
Şanlıurfa'dan Kırıkkale'ye çalışmak için gelen 5 kişinin HES kodu kontrolleri yapıldı. Battaniye altına saklanan Halil T.'nin de Kovid-19 PCR testi pozitif olduğu tespit edildi.

4 bin 50 lira para cezası uygulandı

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Halil T.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, riskli durumdaki Halil T.'yi karantina yurduna götürmek dakikalarca çaba sarf etti.
"Benim evim var. Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi. Bir süre ikna çabalarının ardından Halil T., ekip aracına bindirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. Sürücü ve diğer 3 yolcu, PCR testi yaptırmaları için de hastaneye gönderildi.
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