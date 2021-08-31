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Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü
Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü
Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T13:07+0300
2021-08-31T13:07+0300
yaşam
adıyaman
hayvan
fareler
dünya doğa ve doğal kaynakları koruma birliği (iucn)
kanguru faresi
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman’ın Bozatlı Köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman’ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü. Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor. Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.
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adıyaman, hayvan, fareler, dünya doğa ve doğal kaynakları koruma birliği (iucn), kanguru faresi

Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

13:07 31.08.2021
© İHASu içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü.
Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© İHA
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Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman’ın Bozatlı Köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman’ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü.
Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.
Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.
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