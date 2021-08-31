https://tr.sputniknews.com/20210831/kirmizi-listede-bulunan-kanguru-faresi-adiyamanda-goruldu-1048474169.html

Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da bir çadırda görüldü. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:07+0300

2021-08-31T13:07+0300

2021-08-31T13:07+0300

yaşam

adıyaman

hayvan

fareler

dünya doğa ve doğal kaynakları koruma birliği (iucn)

kanguru faresi

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman’ın Bozatlı Köyü yakınlarında hayvancılıkla uğraşan Esat Yaman’ın kurmuş olduğu çadır içerisinde görüldü. Esat Yaman ile yakınları tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor. Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

adıyaman

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adıyaman, hayvan, fareler, dünya doğa ve doğal kaynakları koruma birliği (iucn), kanguru faresi