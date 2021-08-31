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https://tr.sputniknews.com/20210831/konyadaki-9-yillik-kazida-yeni-gelisme-3-4-yuzyila-ait-1048478574.html
Konya'daki 9 yıllık kazıda yeni gelişme: 3-4. yüzyıla ait
Konya'daki 9 yıllık kazıda yeni gelişme: 3-4. yüzyıla ait
Konya'da bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağı'nın eteklerinde 9 yıldır süren kazılarda, 3-4. yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya mezarı ortaya bulundu. Prof. Dr... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T15:16+0300
2021-08-31T15:16+0300
yaşam
konya
kazı
arkeoloji
takkeli dağı
konya müzeler müdürlüğü
selçuklu belediyesi
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Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağ'da 9 yıldır yürütülen kazılarda önemli bulgulara ulaşılıyor.Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran ve tarihi kaynaklarda 'Gevele Dağı' olarak da isimlendirilen yerde, bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gülleler ile saray ve hamam yapıları, gizli geçitler, çok sayıda seramik parça ve savaş materyalleri bulundu.Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, dağın doğu ve batı yamaçlarında çalıştıklarını söyledi. Bölgede önceki kazılarda Roma dönemine ait kaya mezarlarına rastlandığını aktaran Çaycı, Takkeli Dağı'nın eteklerinde Roma eserlerinin görüldüğünü aktardı.'Konya'da bu tarzda çok rastlanan bir durum değil'Elde edilen bulguların, bölgenin tarih boyunca ne kadar yoğun şekilde ilgi gördüğünün göstergesi olduğuna işaret eden Çaycı, şöyle konuştu:"Daha önce tespit ettiklerimizle kaya mezarı sayısı 35'e çıktı. Bu da şunu gösteriyor; kalenin etekleri nekropol alanı. Kaya mezarları olan bir yapı ortaya çıktı. Şu anda yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Kaya mezarları 3-4. yüzyıl dönemi. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde karşılaştığımız doğal kayalara oyulmuş, tek veya çift odalı örneklerine rastladık. Bu yönüyle Kilistra ve çevresini dışında tutarsak Konya'da bu tarzda çok rastlanan bir durum değil."Çaycı, kale eteklerindeki bu alanın bölgeye zenginlik kattığına işaret ederek, "Nekropol alanı bulunmuş olması burada büyük bir zenginlik. Bu, kaleye de bir zenginlik katıyor. Buluntular daha çok bu döneme aitti. Şimdi de 3 ile 4. yüzyıla ve daha erken tarihe giden buluntular var. Bu da alanın zenginliğe işarettir" diye konuştu.Prof. Dr. Ahmet Çaycı, kazının Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler Müdürlüğü ve NEÜ iş birliğinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
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konya, kazı, arkeoloji, takkeli dağı, konya müzeler müdürlüğü, selçuklu belediyesi

Konya'daki 9 yıllık kazıda yeni gelişme: 3-4. yüzyıla ait

15:16 31.08.2021
© AATakkeli Dağ'ın eteklerinde 9 yıldır süren kazı
Takkeli Dağ'ın eteklerinde 9 yıldır süren kazı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA
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Konya'da bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağı'nın eteklerinde 9 yıldır süren kazılarda, 3-4. yüzyıla tarihlendirilen 35 kaya mezarı ortaya bulundu. Prof. Dr. Ahmet Çaycı, "Anadolu'nun muhtelif yerlerinde karşılaştığımız doğal kayalara oyulmuş, tek veya çift odalı örneklerine rastladık" dedi.
Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan 1720 rakımlı Takkeli Dağ'da 9 yıldır yürütülen kazılarda önemli bulgulara ulaşılıyor.
Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran ve tarihi kaynaklarda 'Gevele Dağı' olarak da isimlendirilen yerde, bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gülleler ile saray ve hamam yapıları, gizli geçitler, çok sayıda seramik parça ve savaş materyalleri bulundu.
Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, dağın doğu ve batı yamaçlarında çalıştıklarını söyledi. Bölgede önceki kazılarda Roma dönemine ait kaya mezarlarına rastlandığını aktaran Çaycı, Takkeli Dağı'nın eteklerinde Roma eserlerinin görüldüğünü aktardı.
© AA
- Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© AA

'Konya'da bu tarzda çok rastlanan bir durum değil'

Elde edilen bulguların, bölgenin tarih boyunca ne kadar yoğun şekilde ilgi gördüğünün göstergesi olduğuna işaret eden Çaycı, şöyle konuştu:
"Daha önce tespit ettiklerimizle kaya mezarı sayısı 35'e çıktı. Bu da şunu gösteriyor; kalenin etekleri nekropol alanı. Kaya mezarları olan bir yapı ortaya çıktı. Şu anda yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Kaya mezarları 3-4. yüzyıl dönemi. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde karşılaştığımız doğal kayalara oyulmuş, tek veya çift odalı örneklerine rastladık. Bu yönüyle Kilistra ve çevresini dışında tutarsak Konya'da bu tarzda çok rastlanan bir durum değil."
Çaycı, kale eteklerindeki bu alanın bölgeye zenginlik kattığına işaret ederek, "Nekropol alanı bulunmuş olması burada büyük bir zenginlik. Bu, kaleye de bir zenginlik katıyor. Buluntular daha çok bu döneme aitti. Şimdi de 3 ile 4. yüzyıla ve daha erken tarihe giden buluntular var. Bu da alanın zenginliğe işarettir" diye konuştu.
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, kazının Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler Müdürlüğü ve NEÜ iş birliğinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
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