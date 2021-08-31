https://tr.sputniknews.com/20210831/kopekten-kacan-kedi-tirmanarak-kafasina-cikti---1048475216.html

Köpekten kaçan kedi tırmanarak kafasına çıktı

Köpekten kaçan kedi tırmanarak kafasına çıktı

Sultangazi'de köpekten kaçan sokak kedisi, marketin önünde duran Yunus Kazdal'ın üzerine tırmanarak kafasına çıktı. Kazdal, kediyi kafasında taşıyarak markette... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:38+0300

2021-08-31T13:38+0300

2021-08-31T13:44+0300

yaşam

istanbul

kedi

köpek

sultangazi

kuş

bekçi

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde oturan 66 yaşındaki bekçi Yunus Kazdal, 1 Ağustos'ta işe giderken mahallede bulunan bir marketin önünde arkadaşlarıyla konuşmaya başladı.O sırada aynı sokakta sahibi tarafından gezdirilen köpek ile karşı karşıya gelen sokak kedisi korkarak kaçmaya başladı. Kedi bir anda Yunus Kazdal'ın üzerine atladı. Kazdal durumu fark edene kadar kedi bacağından tırmanarak kafasına çıktı. Kazdal, kafasında kedi olduğunu fark edince çok şaşırdı. Daha sonra kediyi korkmaması için markette bulunan dondurma dolabının üzerine kadar kafasında taşıyarak bıraktı. Dondurma dolabının üzerinde bekleyen kedi, köpek sokaktan gittikten sonra dolaptan inerek gözden kayboldu.'Herkesin kafasına talih kuşu konar, bana kedi kondu'Kazdal, şunları kaydetti:"Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Komşu da köpeğini gezmeye çıkarmış. Bir kedi yavrusu, onu görünce korkup benim bacağıma tırmandı. Ben kediyi kafamın tepesinde gördüm. Ben şok geçirdim. Bir iki dakika ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar gülmeye başladı. Ben de kediyi kafamda tuttum, dondurma dolabının üzerine bıraktım. Dedim 'Herkese talih kuşu konar, bana kedi kondu.' Ben hayvanları çok seviyorum, evim sokağın dibinde. Binamda 10 tane daire var, 9'uyla kediler yüzünden konuşmuyorum. Sırf bu kediler yüzünden kendime bahçe yaptım. Çalıştığım yerde keklik kuşum var, bıldırcın, köpeğim var."

istanbul

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istanbul, kedi, köpek, sultangazi, kuş, bekçi