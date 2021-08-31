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https://tr.sputniknews.com/20210831/koronavirus-nedeniyle-bir-doktor-daha-hayatini-kaybetti-1048466789.html
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
TTB, Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T09:00+0300
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yaşam
ttb
ölüm
türk tabipleri birliği (ttb)
koronavirüs
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışan Diş Hekimi Ferhat Alabalık'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.TTB'den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.
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ttb, ölüm, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti

09:00 31.08.2021
© REUTERS / Alexandre MeneghiniAbdala - koronavirüs aşısı
Abdala - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
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TTB, Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışan Diş Hekimi Ferhat Alabalık'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.
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