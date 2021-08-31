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YAŞAM
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https://tr.sputniknews.com/20210831/koronavirus-nedeniyle-bir-doktor-daha-hayatini-kaybetti-1048466789.html
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
TTB, Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T09:00+0300
2021-08-31T09:00+0300
2021-08-31T08:59+0300
yaşam
ttb
ölüm
türk tabipleri birliği (ttb)
koronavirüs
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışan Diş Hekimi Ferhat Alabalık'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.TTB'den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.
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ttb, ölüm, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
TTB, Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışan Diş Hekimi
Ferhat Alabalık'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.