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Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
14:19 31.08.2021 (güncellendi: 14:49 31.08.2021)
© AADeprem - sismograf
© AA
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 12.07 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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'Herhangi bir zarar mevcut değil'
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın meydana gelmediğini söyledi.
Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
'An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır'
İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ve alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 31, 2021
An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir.
Geçmiş olsun.
Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."