https://tr.sputniknews.com/20210831/kutahyada-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1048476686.html

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T14:19+0300

2021-08-31T14:19+0300

2021-08-31T14:49+0300

türkiye

türkiye

kütahya

deprem

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 12.07 kilometre derinlikte gerçekleşti.'Herhangi bir zarar mevcut değil'Kütahya Valisi Ali Çelik, ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın meydana gelmediğini söyledi.Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.'An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır' İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ve alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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türkiye, kütahya, deprem