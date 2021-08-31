Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210831/maganda-kursunu-ona-engel-olamadi-turkiyeyi-olimpiyatlarda-temsil-etti-1048475687.html
Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
Murat Turna 12 yıl önce katıldığı düğünde, bir magandanın silahından çıkan mermi ile sakat kaldı. Yatağa bağlı kalmak yerine okçuluğa başlayan Turan, yaklaşık... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T13:54+0300
2021-08-31T13:54+0300
yaşam
sporcu
engelli
okçuluk
2020 tokyo olimpiyat oyunları
milli sporcu
maganda kurşunu
2020 tokyo paralimpik oyunları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048474865_0:306:1537:1170_1920x0_80_0_0_5ecd6447ba1d12a8bf42cac326d5579c.jpg
Burdur'da 12 yıl önce düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesinden sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda Murat Turan, Tokyo’da düzenlenen paralimpik oyunlarını okçulukta 5. olarak tamamladı.Murat Turan, maganda kurşununun kendisine isabet ettiği ve yürüyemeyeceğini öğrendiği günden, paralimpik oyunlarına giden süreci Sputnik’e şöyle anlattı:‘Hayallerimin peşinden koştum’Okçuluk sporu ile hayatının değiştiğini söyleyen Turan, hastanede yattığı günleri şu sözlerle anlattı:‘Altın madalya sözü veriyorum’Bundan sonraki hedefini de anlatan Turan “Benim peşinden koştuğum en büyük hayal şanlı bayrağımız en üste çıkarmak. O hayalin peşinde koşturdum ve koşturmaya da devam edeceğim. 2022’nin Dünya Şampiyonası çok yakın. Buradan döndükten sonra hazırlıklara başlayacağım. Bundan sonraki ilk hedefim oradan altın madalya almak. Sonrasında Avrupa Şampiyonası ve 2024 Fransa Olimpiyatları var. Oralarda altın madalyanın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.Engellilere mesajKendisi gibi engelli olanlara da seslenen Turan “Ümitlerimiz bizi yaratıcı olmaya iter. Eğer ümitle uğraşmaya karar verirseniz, hayatınız bambaşka bir maceraya dönüşür” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048474865_0:162:1537:1314_1920x0_80_0_0_eaf96bce13e0065393bd340267525b57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sporcu, engelli, okçuluk, 2020 tokyo olimpiyat oyunları, milli sporcu, maganda kurşunu, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti

13:54 31.08.2021
© SputnikMurat Turan
Murat Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Murat Turna 12 yıl önce katıldığı düğünde, bir magandanın silahından çıkan mermi ile sakat kaldı. Yatağa bağlı kalmak yerine okçuluğa başlayan Turan, yaklaşık 10 yıllık hazırlığın ardından Türkiye’yi Tokyo’da düzenlenen paralimpik oyunlarında temsil etti. Madalya şansını kıl payı kaçıran Turan, 2024 olimpiyatları için madalya sözü verdi.
Burdur'da 12 yıl önce düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesinden sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda Murat Turan, Tokyo’da düzenlenen paralimpik oyunlarını okçulukta 5. olarak tamamladı.
Murat Turan, maganda kurşununun kendisine isabet ettiği ve yürüyemeyeceğini öğrendiği günden, paralimpik oyunlarına giden süreci Sputnik’e şöyle anlattı:
“Şişecam'da işçi olarak çalışırken, 2009 yılında gittiğim bir düğünde maganda kurşunu hayatımı değiştirdi. Düğünde bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu kurşun belime isabet etti. Ağır yaralı olarak götürüldüğüm hastanede 33 gün yoğun bakımda kaldım. Sonra yaklaşık 3 yıl içinde 8 ayrı ameliyat geçirdim. Tedavim sırasında GATA’da yatarken orda benim gibi tedavi gören gaziler sayesinde okçuluk sporu ile tanıştım.”

‘Hayallerimin peşinden koştum’

Okçuluk sporu ile hayatının değiştiğini söyleyen Turan, hastanede yattığı günleri şu sözlerle anlattı:

“Kurşunu bana geldiği anı hatırlıyorum. Benim en çok unutamadığım an yürüyemeyeceğimi söyledikleri andı. İlerleyen süreçlerde evde yatarken ayakta durmayacağım belki ama hayatta durmak için bir neden bulmam lazım dedim. İlk yaralandığımda bugünleri kesinlikle hayal etmiyordum. Ben evden çıkıp okçuluğa başlayınca hayatım değişti. Hayal kurmaya o zaman başladım. Bir hayalin peşinde koşmak kadar güzel bir şey yok. Ben bu yolculuğu iyi yaşadığıma inanıyorum Bunu madalya ile taçlandırmak çok güzel olurdu. Ama bu sonuç ilerideki yarışmalarda madalya alabilmek için çok güzel bir deneyim oldu. Bugünkü hayalim buydu, olmadı. Ama 3 yıl sonra bu madalyayı almayacağım anlamına gelmiyor. Buradan dönünce daha çok çalışacağım. Kıl payı bir yenilgi beni daha çok hırslandırdı.”

‘Altın madalya sözü veriyorum’

Bundan sonraki hedefini de anlatan Turan “Benim peşinden koştuğum en büyük hayal şanlı bayrağımız en üste çıkarmak. O hayalin peşinde koşturdum ve koşturmaya da devam edeceğim. 2022’nin Dünya Şampiyonası çok yakın. Buradan döndükten sonra hazırlıklara başlayacağım. Bundan sonraki ilk hedefim oradan altın madalya almak. Sonrasında Avrupa Şampiyonası ve 2024 Fransa Olimpiyatları var. Oralarda altın madalyanın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Engellilere mesaj

Kendisi gibi engelli olanlara da seslenen Turan “Ümitlerimiz bizi yaratıcı olmaya iter. Eğer ümitle uğraşmaya karar verirseniz, hayatınız bambaşka bir maceraya dönüşür” dedi.
300000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:49Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
14:41AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
14:39Galatasaray, Mostafa Mohamed için Bordeaux'la anlaştı
14:32İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
14:20Rus savaş gemileri Japon Denizi'nde füze atışı yaptı
14:19Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
14:14Fenerbahçe'de iki ayrılık
14:14Minik Zehra'nın Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğe karşı tepkisi gündem oldu
14:09Rusya ile ABD, eylülde nükleer istikrar konusunda yeni görüşmeler yapacak
13:55Miçotakis, Yunanistan'daki orman yangınlarının faturasını iki bakana kesti
13:54Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
13:52Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı
13:42TTB Başkanı: Türkiye’de aşılama oranı ancak yüzde 40’a ulaştı
13:40BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş'tan Erdoğan-Nahyan görüşmesine ilişkin açıklama
13:38Köpekten kaçan kedi tırmanarak kafasına çıktı
13:37Putin’den askerlere 15 bin ruble ödeme yapılması talimatı
13:36Çin: ABD'nin çekilmesi, kendi değerlerini dayatma politikasının başarısızlığını gösteriyor
13:19Prof. Dr. Balık: Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor
13:15Sinek larvaları ile yara temizliği: Diyabet ve yanık yarası olanlara uygulanıyor
13:08Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de düzenlenecek