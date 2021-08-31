https://tr.sputniknews.com/20210831/maganda-kursunu-ona-engel-olamadi-turkiyeyi-olimpiyatlarda-temsil-etti-1048475687.html
Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
Murat Turna 12 yıl önce katıldığı düğünde, bir magandanın silahından çıkan mermi ile sakat kaldı. Yatağa bağlı kalmak yerine okçuluğa başlayan Turan, yaklaşık... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T13:54+0300
2021-08-31T13:54+0300
2021-08-31T13:54+0300
yaşam
sporcu
engelli
okçuluk
2020 tokyo olimpiyat oyunları
milli sporcu
maganda kurşunu
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Burdur'da 12 yıl önce düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesinden sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda Murat Turan, Tokyo’da düzenlenen paralimpik oyunlarını okçulukta 5. olarak tamamladı.Murat Turan, maganda kurşununun kendisine isabet ettiği ve yürüyemeyeceğini öğrendiği günden, paralimpik oyunlarına giden süreci Sputnik’e şöyle anlattı:‘Hayallerimin peşinden koştum’Okçuluk sporu ile hayatının değiştiğini söyleyen Turan, hastanede yattığı günleri şu sözlerle anlattı:‘Altın madalya sözü veriyorum’Bundan sonraki hedefini de anlatan Turan “Benim peşinden koştuğum en büyük hayal şanlı bayrağımız en üste çıkarmak. O hayalin peşinde koşturdum ve koşturmaya da devam edeceğim. 2022’nin Dünya Şampiyonası çok yakın. Buradan döndükten sonra hazırlıklara başlayacağım. Bundan sonraki ilk hedefim oradan altın madalya almak. Sonrasında Avrupa Şampiyonası ve 2024 Fransa Olimpiyatları var. Oralarda altın madalyanın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.Engellilere mesajKendisi gibi engelli olanlara da seslenen Turan “Ümitlerimiz bizi yaratıcı olmaya iter. Eğer ümitle uğraşmaya karar verirseniz, hayatınız bambaşka bir maceraya dönüşür” dedi.
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Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
sporcu, engelli, okçuluk, 2020 tokyo olimpiyat oyunları, milli sporcu, maganda kurşunu, 2020 tokyo paralimpik oyunları
Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti
Murat Turna 12 yıl önce katıldığı düğünde, bir magandanın silahından çıkan mermi ile sakat kaldı. Yatağa bağlı kalmak yerine okçuluğa başlayan Turan, yaklaşık 10 yıllık hazırlığın ardından Türkiye’yi Tokyo’da düzenlenen paralimpik oyunlarında temsil etti. Madalya şansını kıl payı kaçıran Turan, 2024 olimpiyatları için madalya sözü verdi.
Burdur'da 12 yıl önce düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesinden sonra tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda Murat Turan, Tokyo’da
düzenlenen paralimpik oyunlarını okçulukta
5. olarak tamamladı.
Murat Turan, maganda kurşununun
kendisine isabet ettiği ve yürüyemeyeceğini öğrendiği günden, paralimpik oyunlarına
giden süreci Sputnik’e şöyle anlattı:
“Şişecam'da işçi olarak çalışırken, 2009 yılında gittiğim bir düğünde maganda kurşunu hayatımı değiştirdi. Düğünde bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu kurşun belime isabet etti. Ağır yaralı olarak götürüldüğüm hastanede 33 gün yoğun bakımda kaldım. Sonra yaklaşık 3 yıl içinde 8 ayrı ameliyat geçirdim. Tedavim sırasında GATA’da yatarken orda benim gibi tedavi gören gaziler sayesinde okçuluk sporu ile tanıştım.”
‘Hayallerimin peşinden koştum’
Okçuluk sporu
ile hayatının değiştiğini söyleyen Turan, hastanede yattığı günleri
şu sözlerle anlattı:
“Kurşunu bana geldiği anı hatırlıyorum. Benim en çok unutamadığım an yürüyemeyeceğimi söyledikleri andı. İlerleyen süreçlerde evde yatarken ayakta durmayacağım belki ama hayatta durmak için bir neden bulmam lazım dedim. İlk yaralandığımda bugünleri kesinlikle hayal etmiyordum. Ben evden çıkıp okçuluğa başlayınca hayatım değişti. Hayal kurmaya o zaman başladım. Bir hayalin peşinde koşmak kadar güzel bir şey yok. Ben bu yolculuğu iyi yaşadığıma inanıyorum Bunu madalya ile taçlandırmak çok güzel olurdu. Ama bu sonuç ilerideki yarışmalarda madalya alabilmek için çok güzel bir deneyim oldu. Bugünkü hayalim buydu, olmadı. Ama 3 yıl sonra bu madalyayı almayacağım anlamına gelmiyor. Buradan dönünce daha çok çalışacağım. Kıl payı bir yenilgi beni daha çok hırslandırdı.”
‘Altın madalya sözü veriyorum’
Bundan sonraki hedefini de anlatan Turan “Benim peşinden koştuğum en büyük hayal şanlı bayrağımız en üste çıkarmak. O hayalin peşinde koşturdum ve koşturmaya da devam edeceğim. 2022’nin Dünya Şampiyonası çok yakın. Buradan döndükten sonra hazırlıklara başlayacağım. Bundan sonraki ilk hedefim oradan altın madalya almak. Sonrasında Avrupa Şampiyonası ve 2024 Fransa Olimpiyatları var. Oralarda altın madalyanın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.
Engellilere mesaj
Kendisi gibi engelli olanlara da seslenen Turan “Ümitlerimiz bizi yaratıcı olmaya iter. Eğer ümitle uğraşmaya karar verirseniz, hayatınız bambaşka bir maceraya dönüşür” dedi.