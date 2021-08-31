Maganda kurşunu ona engel olamadı, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etti

“Kurşunu bana geldiği anı hatırlıyorum. Benim en çok unutamadığım an yürüyemeyeceğimi söyledikleri andı. İlerleyen süreçlerde evde yatarken ayakta durmayacağım belki ama hayatta durmak için bir neden bulmam lazım dedim. İlk yaralandığımda bugünleri kesinlikle hayal etmiyordum. Ben evden çıkıp okçuluğa başlayınca hayatım değişti. Hayal kurmaya o zaman başladım. Bir hayalin peşinde koşmak kadar güzel bir şey yok. Ben bu yolculuğu iyi yaşadığıma inanıyorum Bunu madalya ile taçlandırmak çok güzel olurdu. Ama bu sonuç ilerideki yarışmalarda madalya alabilmek için çok güzel bir deneyim oldu. Bugünkü hayalim buydu, olmadı. Ama 3 yıl sonra bu madalyayı almayacağım anlamına gelmiyor. Buradan dönünce daha çok çalışacağım. Kıl payı bir yenilgi beni daha çok hırslandırdı.”