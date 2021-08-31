https://tr.sputniknews.com/20210831/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-secer-havlayan-kopekten-urken-polisin-sikayetiyle-ifade-verdim-1048484743.html

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Havlayan köpekten ürken polisin şikayetiyle ifade verdim

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Havlayan köpekten ürken polisin şikayetiyle ifade verdim

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken "polis memuru"nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T18:22+0300

2021-08-31T18:22+0300

2021-08-31T18:22+0300

ifade

şikayet

vahap seçer

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Seçer, 'sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken polis memurunun şikayeti nedeniyle' kendisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Vahap Seçer, "Zaytung haberi değil gerçek! Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken "polis memuru"nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin" yazdı.Kendisi hakkında şikayette bulunan yurttaşın, belediyeye yaptığı başvurunun aynı gün içinde sonuçlandırıldığını da belirten Seçer, ekran görüntüsü de paylaştı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ifade, şikayet, vahap seçer