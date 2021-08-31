https://tr.sputniknews.com/20210831/michael-jordanin-cok-kullanilmis-ic-camasiri-acik-artirmaya-cikarildi-1048475904.html

Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı

Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı eski koruması tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıç fiyatı ise 500 dolar. 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:52+0300

2021-08-31T13:52+0300

2021-08-31T13:52+0300

micheal jordan

iç çamaşırı

açık artırma

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ABD'li basketbolcu Jordan'ın uzun yıllar korumalığını yapan John Michael Wozniak, sporcunun iç çamaşırını Lelands Müzayedeevi aracılığıyla açık artırmaya koydu. Jordan’ın Chicago Bulls’ta oynadığı dönemde giyildiği belirtilen iç çamaşırının başlangıç fiyatı 500 dolar. Page Six'in haberine göre müzayedeye dair içeriden bilgi veren bir kaynak söz konusu iç çamaşırı Jordan'ın 'düzenli olarak giydiğini' ve 'fazla kullanılmışlık' emareleri gösterdiğini söyledi.Müzayede, 25 gün sonra sona erecek.Jordan’la Bulls günlerinde bozuk para ile bahis oynamasıyla tanınan Wozniak, geçtiğimiz dönemde de çeşitli eşyaları açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlar arasında ayakkabılar, formalar ve gömlekler gibi kıyafetler yer alıyor.

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micheal jordan, iç çamaşırı, açık artırma