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Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı
Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı
Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı eski koruması tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıç fiyatı ise 500 dolar. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T13:52+0300
2021-08-31T13:52+0300
micheal jordan
iç çamaşırı
açık artırma
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ABD'li basketbolcu Jordan'ın uzun yıllar korumalığını yapan John Michael Wozniak, sporcunun iç çamaşırını Lelands Müzayedeevi aracılığıyla açık artırmaya koydu. Jordan’ın Chicago Bulls’ta oynadığı dönemde giyildiği belirtilen iç çamaşırının başlangıç fiyatı 500 dolar. Page Six'in haberine göre müzayedeye dair içeriden bilgi veren bir kaynak söz konusu iç çamaşırı Jordan'ın 'düzenli olarak giydiğini' ve 'fazla kullanılmışlık' emareleri gösterdiğini söyledi.Müzayede, 25 gün sonra sona erecek.Jordan’la Bulls günlerinde bozuk para ile bahis oynamasıyla tanınan Wozniak, geçtiğimiz dönemde de çeşitli eşyaları açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlar arasında ayakkabılar, formalar ve gömlekler gibi kıyafetler yer alıyor.
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micheal jordan, iç çamaşırı, açık artırma

Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı

13:52 31.08.2021
© TwitterMichael Jordan
Michael Jordan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Twitter
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Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın 'çok kullanılmış' iç çamaşırı eski koruması tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıç fiyatı ise 500 dolar.
ABD'li basketbolcu Jordan'ın uzun yıllar korumalığını yapan John Michael Wozniak, sporcunun iç çamaşırını Lelands Müzayedeevi aracılığıyla açık artırmaya koydu.
Jordan’ın Chicago Bulls’ta oynadığı dönemde giyildiği belirtilen iç çamaşırının başlangıç fiyatı 500 dolar.
Page Six'in haberine göre müzayedeye dair içeriden bilgi veren bir kaynak söz konusu iç çamaşırı Jordan'ın 'düzenli olarak giydiğini' ve 'fazla kullanılmışlık' emareleri gösterdiğini söyledi.
Müzayede, 25 gün sonra sona erecek.
Jordan’la Bulls günlerinde bozuk para ile bahis oynamasıyla tanınan Wozniak, geçtiğimiz dönemde de çeşitli eşyaları açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlar arasında ayakkabılar, formalar ve gömlekler gibi kıyafetler yer alıyor.
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