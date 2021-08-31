https://tr.sputniknews.com/20210831/micotakis-yunanistandaki-orman-yanginlarinin-faturasini-iki-bakan-kesti-1048476064.html

Miçotakis, Yunanistan'daki orman yangınlarının faturasını iki bakana kesti

Miçotakis, Yunanistan'daki orman yangınlarının faturasını iki bakana kesti

Bu ay Yunanistan'ı kasıp kavuran orman yangınlarına hükümetin müdahalesinin yetersiz kalması nedeniyle yöneltilen sert eleştirileri yatıştırmak için kabine... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T13:55+0300

2021-08-31T13:55+0300

2021-08-31T14:44+0300

dünya

orman yangını

kiriakos miçotakis

bakan

bakanlık

özür

atama

kabine değişikliği

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Temmuz 2019'da iktidara gelen sağcı Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis, bu ay çeyrek milyon hektardan fazla alana yayılan çam ormanı yangınlarının günlerce söndürülemeyerek başkent Atina'nın eteklerine varması ve konutlarla işyerlerini küle çevirirken 2 kişinin ölümüne, binlerce kişinin tahliyesine yol açmasının faturasını kamu düzeni ve turizmden sorumlu bakanlara kesti. Turizm Bakanlığı'nın profilini yükselttiVatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'i görevden alıp yerine eski bir içişleri bakanı olan siyasi analist Panayiotis Theodorikakos'u getiren Miçotakis, Turizm Bakanı Harry Theoharis'i de gönderip yerine Yunanistan'ın koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki başarısının mimarı olarak görülen Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas'ı atadı. Yunan ekonomisinin temel direğini turizm oluştururken, başbakanın bu hamlesinin Turizm Bakanlığı'nın profilini yükselttiği yorumları yapıldı. Sağlık Bakanlığı da göçmen karşıtlığıyla tanınan Thanasis Plevris'e emanet edildi. Özür ve daha fazla yangın söndürme uçağı vaadiDaha önce yangın söndürmedeki hatalar, gecikmeler ve yetersizlikler nedeniyle kamuoyu karşısında özür dilemiş olan Miçotakis, gelecek yıl daha fazla yangın söndürme uçağının temin edilmesinin planlandığını söyleyip Doğal Afet Kurtarma Bakanlığı kurmasının ardından bir hamle daha yaptı.Sivil Koruma Bakanlığı kurduSağcı lider bu kez itfaiye birimlerinden de sorumlu olacak Sivil Koruma adında yeni bir bakanlık oluştururken, bunun başına, eski Genelkurmay Başkanı ve solcu SYRIZA iktidarı döneminin Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'i getirdiği duyuruldu. SYRIZA döneminin bakanı görevi reddettiAncak Kathimerini'ye konuşan kaynaklar Apostolakis'in bu görevi reddettiğini söyledi. 64 yaşındaki emekli amiral, itfaiye teşkilatı dahil sivil savunma ve kriz yönetiminden sorumlu ve geniş yetkili olmasını sağlayacak görevi, Yeni Demokrasi ile SYRIZA arasında atanmasına ilişkin uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle kabul etmediği belirtildi. Başbakanlık, Apostolakis'in görevi reddettiğini teyit ederek yeni bir isim aradığını açıkladı.Büyük başlara dokunmadıYunan Başbakanı'nın 2022 ekonomik politikasını açıklayacağı kilit konuşmasını yapmasından iki hafta öncesine denk gelen kabine değişikliğinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos koltuklarını korudu.

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orman yangını, kiriakos miçotakis, bakan, bakanlık, özür, atama, kabine değişikliği