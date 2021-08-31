DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Miçotakis, Yunanistan'daki orman yangınlarının faturasını iki bakana kesti
13:55 31.08.2021 (güncellendi: 14:44 31.08.2021)
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALLYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL
Bu ay Yunanistan'ı kasıp kavuran orman yangınlarına hükümetin müdahalesinin yetersiz kalması nedeniyle yöneltilen sert eleştirileri yatıştırmak için kabine değişikliğine giden Başbakan Miçotakis, önemli bakanlıklara dokunmadı. Ancak Doğal Afet Kurtarma Bakanlığı'nın ardından Sivil Koruma Bakanlığı da kurdu.
Temmuz 2019'da iktidara gelen sağcı Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis, bu ay çeyrek milyon hektardan fazla alana yayılan çam ormanı yangınlarının günlerce söndürülemeyerek başkent Atina'nın eteklerine varması ve konutlarla işyerlerini küle çevirirken 2 kişinin ölümüne, binlerce kişinin tahliyesine yol açmasının faturasını kamu düzeni ve turizmden sorumlu bakanlara kesti.
Turizm Bakanlığı'nın profilini yükseltti
Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'i görevden alıp yerine eski bir içişleri bakanı olan siyasi analist Panayiotis Theodorikakos'u getiren Miçotakis, Turizm Bakanı Harry Theoharis'i de gönderip yerine Yunanistan'ın koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki başarısının mimarı olarak görülen Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas'ı atadı. Yunan ekonomisinin temel direğini turizm oluştururken, başbakanın bu hamlesinin Turizm Bakanlığı'nın profilini yükselttiği yorumları yapıldı. Sağlık Bakanlığı da göçmen karşıtlığıyla tanınan Thanasis Plevris'e emanet edildi.
New Civil Protection Ministry introduced in cabinet reshuffle https://t.co/RTOUXAyWrY pic.twitter.com/oXvPZUiIsH— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 31, 2021
Özür ve daha fazla yangın söndürme uçağı vaadi
Daha önce yangın söndürmedeki hatalar, gecikmeler ve yetersizlikler nedeniyle kamuoyu karşısında özür dilemiş olan Miçotakis, gelecek yıl daha fazla yangın söndürme uçağının temin edilmesinin planlandığını söyleyip Doğal Afet Kurtarma Bakanlığı kurmasının ardından bir hamle daha yaptı.
Opposition SYRIZA says reshuffle an admission of ‘resounding failure’ https://t.co/bt1pxV43ZM pic.twitter.com/gmc9EHrSTm— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 31, 2021
Sivil Koruma Bakanlığı kurdu
Sağcı lider bu kez itfaiye birimlerinden de sorumlu olacak Sivil Koruma adında yeni bir bakanlık oluştururken, bunun başına, eski Genelkurmay Başkanı ve solcu SYRIZA iktidarı döneminin Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'i getirdiği duyuruldu.
SYRIZA döneminin bakanı görevi reddetti
Ancak Kathimerini'ye konuşan kaynaklar Apostolakis'in bu görevi reddettiğini söyledi. 64 yaşındaki emekli amiral, itfaiye teşkilatı dahil sivil savunma ve kriz yönetiminden sorumlu ve geniş yetkili olmasını sağlayacak görevi, Yeni Demokrasi ile SYRIZA arasında atanmasına ilişkin uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle kabul etmediği belirtildi. Başbakanlık, Apostolakis'in görevi reddettiğini teyit ederek yeni bir isim aradığını açıkladı.
Apostolakis said to turn down new cabinet post https://t.co/GmCx6rqFod pic.twitter.com/6OLbVKx9xc— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 31, 2021
Büyük başlara dokunmadı
Yunan Başbakanı'nın 2022 ekonomik politikasını açıklayacağı kilit konuşmasını yapmasından iki hafta öncesine denk gelen kabine değişikliğinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos koltuklarını korudu.