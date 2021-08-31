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https://tr.sputniknews.com/20210831/minik-zehranin-kucukcekmece-golundeki-kirlilige-karsi-tepkisi-gundem-oldu-1048476455.html
Minik Zehra'nın Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğe karşı tepkisi gündem oldu
Minik Zehra'nın Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğe karşı tepkisi gündem oldu
Küçükçekmece’de yaşayan 8 yaşındaki Zehra, sabah yürüyüşe çıktığı sırada gölün kenarındaki kirliliğe gösterdiği tepki sosyal medyada paylaşıldı. Tepkisi gündem... 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T14:14+0300
2021-08-31T14:14+0300
türkiye
çevre
istanbul
kız
tepki
kirlilik
küçükçekmece
mahmut çınar
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İstanbul Küçükçekmece’de, ikamet eden Mahmut Çınar, sabah saatlerinde iki kızıyla gölün kenarında yürüyüş yapıp martılara ekmek vermeye geldi.Kızlarıyla birlikte yürüyüşü sırasında mahalleden topladığı bayat ekmekleri martılara vermeye başladı. Büyük kızı 8 yaşındaki Zehra Çınar, gölde fark ettiği çöpler nedeniyle tepki gösterdi.Babası, Zehra’nın bu tepkisini cep telefonuna çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan 8 yaşındaki Zehra, gündem olarak yüzlerce kişi tarafından beğenildi.‘Lütfen cennet ülkemizi koruyalım’Çevre kirliliğine dikkat çekerek tepki gösteren minik Zehra, “Martılara ekmek atmaya gelmiştim ama sonra çöpleri görünce çok üzüldüm. Hatta ördekler orada yüzüyordu. Yem sanmıştı onları yiyeceklerdi ama ekmek atıyordum. Bazı insanlar bayağı bayağı her gün bazı yerleri geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar ama fotoğraf çektikten sonra bütün çöplerini denizlere, ormanlara ve nehirlere atıyorlar. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum siz hiç böyle yapmayın. Lütfen cennet ülkemizi koruyalım, sevelim, doğaya önem verelim” diye anlattı.Baba Mahmut Çınar: Biraz daha duyarlı olmalıyızKızlarının soruları karşısında çok üzüldüğünü belirten baba Mahmut Çınar, “Biz Küçükçekmece’nin yerlisiyiz, haftada bir kızlarımla beraber yürüyüşe geliyoruz. Son zamanlarda geldiğimizde ciddi bir kirlenme görüyoruz. Kızlarımla beraber martılara ekmek atmaya geldik. Buraya geldiğimizde Zehra ve Zümra, ‘baba gölün haline bakar mısın, resmen çöp kutusu gibi yapmışlar’ dedi. Üzüldüm gerçekten biri 8, biri 7 yaşındaki kızlarım bana böyle bir nasihatte bulundu. Dedim ki, kötü insanlar yapıyor. Bunu deyince dediler ki, baba sen engel olmuyor musun? Böyle deyince bir kere daha üzüldüm. Kızımın da söylediği gibi biraz daha duyarlı olmamız lazım. İnsanlar bir kova suya muhtaçken Allah’ü Teala bize böyle bir memleket vermiş. Küçükçekmece için böyle güzel bir gölümüz var ama maalesef hiç değerini kıymetini bilemiyoruz” şeklinde konuştu.
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çevre, istanbul, kız, tepki, kirlilik, küçükçekmece, mahmut çınar

Minik Zehra'nın Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğe karşı tepkisi gündem oldu

14:14 31.08.2021
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLUKüçükçekmece’de yaşayan 8 yaşındaki Zehra
Küçükçekmece’de yaşayan 8 yaşındaki Zehra - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU
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Küçükçekmece’de yaşayan 8 yaşındaki Zehra, sabah yürüyüşe çıktığı sırada gölün kenarındaki kirliliğe gösterdiği tepki sosyal medyada paylaşıldı. Tepkisi gündem olan Zehra, “Martılara ekmek almaya gelmiştim, çöpleri görünce çok üzüldüm” dedi.
İstanbul Küçükçekmece’de, ikamet eden Mahmut Çınar, sabah saatlerinde iki kızıyla gölün kenarında yürüyüş yapıp martılara ekmek vermeye geldi.
Kızlarıyla birlikte yürüyüşü sırasında mahalleden topladığı bayat ekmekleri martılara vermeye başladı. Büyük kızı 8 yaşındaki Zehra Çınar, gölde fark ettiği çöpler nedeniyle tepki gösterdi.
Babası, Zehra’nın bu tepkisini cep telefonuna çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan 8 yaşındaki Zehra, gündem olarak yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

‘Lütfen cennet ülkemizi koruyalım’

Çevre kirliliğine dikkat çekerek tepki gösteren minik Zehra, “Martılara ekmek atmaya gelmiştim ama sonra çöpleri görünce çok üzüldüm. Hatta ördekler orada yüzüyordu. Yem sanmıştı onları yiyeceklerdi ama ekmek atıyordum. Bazı insanlar bayağı bayağı her gün bazı yerleri geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar ama fotoğraf çektikten sonra bütün çöplerini denizlere, ormanlara ve nehirlere atıyorlar. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum siz hiç böyle yapmayın. Lütfen cennet ülkemizi koruyalım, sevelim, doğaya önem verelim” diye anlattı.

Baba Mahmut Çınar: Biraz daha duyarlı olmalıyız

Kızlarının soruları karşısında çok üzüldüğünü belirten baba Mahmut Çınar, “Biz Küçükçekmece’nin yerlisiyiz, haftada bir kızlarımla beraber yürüyüşe geliyoruz. Son zamanlarda geldiğimizde ciddi bir kirlenme görüyoruz. Kızlarımla beraber martılara ekmek atmaya geldik. Buraya geldiğimizde Zehra ve Zümra, ‘baba gölün haline bakar mısın, resmen çöp kutusu gibi yapmışlar’ dedi. Üzüldüm gerçekten biri 8, biri 7 yaşındaki kızlarım bana böyle bir nasihatte bulundu. Dedim ki, kötü insanlar yapıyor. Bunu deyince dediler ki, baba sen engel olmuyor musun? Böyle deyince bir kere daha üzüldüm. Kızımın da söylediği gibi biraz daha duyarlı olmamız lazım. İnsanlar bir kova suya muhtaçken Allah’ü Teala bize böyle bir memleket vermiş. Küçükçekmece için böyle güzel bir gölümüz var ama maalesef hiç değerini kıymetini bilemiyoruz” şeklinde konuştu.
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