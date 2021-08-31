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Moskova'dan Bakü'ye Ermeni savaş esirlerini koşulsuz serbest bırakma çağrısı
Moskova'dan Bakü'ye Ermeni savaş esirlerini koşulsuz serbest bırakma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Bakü'ye tüm Ermeni savaş esirlerini koşulsuz olarak serbest bırakma çağrısında bulunduğunu belirtti. 31.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-31T19:43+0300
2021-08-31T19:43+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Moskova'nın Bakü'yü tüm Ermeni savaş esirlerini koşulsuz olarak bırakmaya çağırdığını, Azerbaycan'ın bu yöndeki eylemlerinin ‘manalı bir güven ölçüsü’ olabileceğini söyledi.“Bu sinyali Azerbaycanlı meslektaşlarımıza gönderiyoruz, herkesi herhangi bir koşul olmaksızın serbest bırakmaya çağırıyoruz” diyen Lavrov, böylesine insani bir adımın çok önemli olabileceğini, bu nedenle Rusya’nın ‘bu pozisyonlardan harekete devam edeceğini’ ifade etti.Lavrov, “Elbette ki nihai karar bize bağlı değil” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Azerbaycan'ın ‘her türlü aynı topraklarda yaşamak ve aynı havayı solumak durumunda olacağı’ ortağa doğru adım atması gerektiğini vurguladı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, telefonda görüşerek Dağlık Karabağ çözümünün ‘güncel konularını’ ve sınırdaki durumu ele almıştı.‘Ukrayna’nın her rejimi giderek daha büyük bir çıkmaza giriyor’Ukrayna’daki durum ile ilgili değerlendirmede bulunan Lavrov, bu ülkenin her yeni yönetimle iç ve dış sorunları çözmede giderek daha büyük bir çıkmaza girdiğini söyledi.Lavrov, “Ukrayna krizine gelince, orada prensipte her rejim giderek daha büyük bir çıkmaza giriyor. Neler beklenebileceğini dahi bilmiyorum” diye konuştu.Kiev'de 2013 sonunda başlayan ve 2014'te devam eden Maydan (Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı) olayları sırasında onlarca sivil ve polis, keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü. Yeni Ukrayna yönetimi, 100’den fazla kişinin ölümünden o zamanki ülke lideri ve siyasi rakipleri Viktor Yanukoviç'i ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel tim ‘Berkut’u sorumlu tutmuştu.
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rusya, ermenistan, bakü

Moskova'dan Bakü'ye Ermeni savaş esirlerini koşulsuz serbest bırakma çağrısı

19:43 31.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Bakü'ye tüm Ermeni savaş esirlerini koşulsuz olarak serbest bırakma çağrısında bulunduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Moskova'nın Bakü'yü tüm Ermeni savaş esirlerini koşulsuz olarak bırakmaya çağırdığını, Azerbaycan'ın bu yöndeki eylemlerinin ‘manalı bir güven ölçüsü’ olabileceğini söyledi.
“Bu sinyali Azerbaycanlı meslektaşlarımıza gönderiyoruz, herkesi herhangi bir koşul olmaksızın serbest bırakmaya çağırıyoruz” diyen Lavrov, böylesine insani bir adımın çok önemli olabileceğini, bu nedenle Rusya’nın ‘bu pozisyonlardan harekete devam edeceğini’ ifade etti.
Lavrov, “Elbette ki nihai karar bize bağlı değil” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, Azerbaycan'ın ‘her türlü aynı topraklarda yaşamak ve aynı havayı solumak durumunda olacağı’ ortağa doğru adım atması gerektiğini vurguladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, telefonda görüşerek Dağlık Karabağ çözümünün ‘güncel konularını’ ve sınırdaki durumu ele almıştı.

‘Ukrayna’nın her rejimi giderek daha büyük bir çıkmaza giriyor’

Ukrayna’daki durum ile ilgili değerlendirmede bulunan Lavrov, bu ülkenin her yeni yönetimle iç ve dış sorunları çözmede giderek daha büyük bir çıkmaza girdiğini söyledi.
Lavrov, “Ukrayna krizine gelince, orada prensipte her rejim giderek daha büyük bir çıkmaza giriyor. Neler beklenebileceğini dahi bilmiyorum” diye konuştu.
Kiev'de 2013 sonunda başlayan ve 2014'te devam eden Maydan (Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı) olayları sırasında onlarca sivil ve polis, keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü. Yeni Ukrayna yönetimi, 100’den fazla kişinin ölümünden o zamanki ülke lideri ve siyasi rakipleri Viktor Yanukoviç'i ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel tim ‘Berkut’u sorumlu tutmuştu.
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